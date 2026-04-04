В планах на нынешний год больше восьми километров выделенок:
— Солнечная аллея (2 км, вероятно, в сторону Крюково)
— улица Гоголя (600 метров)
— Панфиловский проспект между улицами Андреевка и Каменка (500 метров)
— Панфиловский проспект между остановкой «Панфиловский проспект» у съезда с эстакады до проспекта генерала Алексеева (2,7 км)
— Панфиловский проспект от военкомата до остановки «Панфиловский проспект» (2,3 км)
Выделенку на Панфиловском проспекте, вероятно, будут делать вместе с запланированной на этот год его масштабной реконструкцией.
Идея сделать выделенную полосу на Солнечной аллее обсуждалась ещё три года назад. Тогда большинство читателей «Зеленоград.ру» — как пассажиров автобусов, так и водителей — поддержало эту идею.
Эту работу называют «созданием каркаса магистральных выделенных полос в Зеленограде».
«Транспортный комплекс продолжает работать над тем, чтобы автобусы не стояли в пробках», говорят в мэрии.
В Москве уже более 500 километров выделенных полос. В мэрии утверждают, что скорость движения городского транспорта по ним увеличивается в 2-4 раза, время в пути для пассажиров сокращается, аварийность снижается в среднем на 25%. Кроме того, выделенками пользуются такси и машины экстренных служб.