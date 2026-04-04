Выделенку на Панфиловском проспекте, вероятно, будут делать вместе с запланированной на этот год его масштабной реконструкцией.

Идея сделать выделенную полосу на Солнечной аллее обсуждалась ещё три года назад. Тогда большинство читателей «Зеленоград.ру» — как пассажиров автобусов, так и водителей — поддержало эту идею.

Эту работу называют «созданием каркаса магистральных выделенных полос в Зеленограде».

«Транспортный комплекс продолжает работать над тем, чтобы автобусы не стояли в пробках», говорят в мэрии.

В Москве уже более 500 километров выделенных полос. В мэрии утверждают, что скорость движения городского транспорта по ним увеличивается в 2-4 раза, время в пути для пассажиров сокращается, аварийность снижается в среднем на 25%. Кроме того, выделенками пользуются такси и машины экстренных служб.