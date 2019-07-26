Площадки для пассажиров на автобусных остановках расширяют за счет уменьшения заездных карманов. По замыслу проектировщиков — чтобы автобусы ехали быстрее, не тратя время на заезд и парковку в карманах. Ширину полос движения на Центральном проспекте уменьшат, чтобы оставить пространство для автобусов.

Сейчас ширина полос на Центральном проспекте 4 метра, их сузят до 3,25 и 3,5 метра. За счет этого возможно уменьшить карманы для автобусов — это предусмотрено проектом, сообщили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Останавливаясь, автобусы не будут мешать машинам, уверены в ЦОДД. Новую разметку нанесут после окончания работ на проезжей части — когда положат новый асфальт. Планируется сделать это в конце августа.

На Центральном проспекте от Солнечной аллеи до пересечения с улицей Николая Злобина — по три полосы движения в обоих направлениях, после — до пересечения с Панфиловским проспектом — по две. На участке с тремя полосами и сейчас не везде есть карманы для автобусов, и на дорожной ситуации это не сказывается, отметили в ЦОДД. На остановках от площади Юности до Савелкинского проезда существующие карманы сузят, сделают «полукарманы». На остановке «Парк Победы» карманов вообще не будет.

Широкие полосы провоцируют ехать на больших скоростях, а как только их заузят, водители снижают скорость и становятся внимательнее, прокомментировал технический директор компании «СпецДорПроект» Константин Антонович. Например, при съезде с Крюковской эстакады сделали две полосы шириной 2,5 метра, и там стали ездить аккуратнее. А увеличение площади автобусных остановок позволит не толкаться на узком тротуаре пассажирам автобусов и транзитным пешеходам.