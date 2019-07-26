Площадки для пассажиров на автобусных остановках расширяют за счет уменьшения заездных карманов. По замыслу проектировщиков — чтобы автобусы ехали быстрее, не тратя время на заезд и парковку в карманах. Ширину полос движения на Центральном проспекте уменьшат, чтобы оставить пространство для автобусов.
Сейчас ширина полос на Центральном проспекте 4 метра, их сузят до 3,25 и 3,5 метра. За счет этого возможно уменьшить карманы для автобусов — это предусмотрено проектом, сообщили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Останавливаясь, автобусы не будут мешать машинам, уверены в ЦОДД. Новую разметку нанесут после окончания работ на проезжей части — когда положат новый асфальт. Планируется сделать это в конце августа.
На Центральном проспекте от Солнечной аллеи до пересечения с улицей Николая Злобина — по три полосы движения в обоих направлениях, после — до пересечения с Панфиловским проспектом — по две. На участке с тремя полосами и сейчас не везде есть карманы для автобусов, и на дорожной ситуации это не сказывается, отметили в ЦОДД. На остановках от площади Юности до Савелкинского проезда существующие карманы сузят, сделают «полукарманы». На остановке «Парк Победы» карманов вообще не будет.
Широкие полосы провоцируют ехать на больших скоростях, а как только их заузят, водители снижают скорость и становятся внимательнее, прокомментировал технический директор компании «СпецДорПроект» Константин Антонович. Например, при съезде с Крюковской эстакады сделали две полосы шириной 2,5 метра, и там стали ездить аккуратнее. А увеличение площади автобусных остановок позволит не толкаться на узком тротуаре пассажирам автобусов и транзитным пешеходам.
Сужение полос вызывает вопросы в основном на двухполосном участке проспекта. «Карман для автобусов на остановке «Кинотеатр «Электрон» со стороны 2-го микрорайона сократили, теперь автобусы будут останавливаться в крайней правой полосе, что будет создавать пробки и заторы в сторону ЗАГСа, — написал в редакцию Zelenograd.ru наш читатель Виталий Сагадеев. — Автомобили будут стоять и ждать, пока пассажиры загрузятся в автобус. Вдобавок ко всему в соседней полосе будет поворот налево и светофор, соответственно, при остановке автобуса будет стоять две полосы. Также на одном коротком участке будет два светофора на расстоянии менее 100 метров».
Сузить парковочные карманы или вообще убрать их предложила «Студия транспортного проектирования», занимавшаяся транспортной частью проекта реконструкции Центрального проспекта. Делать «антикарманы» на московских улицах предложил несколько лет назад проект «Пробок.нет». На остановках общественного транспорта ставят личные авто, плюс у заездных карманов есть недостаток — тратится время на заезд, пояснял идею руководитель проекта Александр Шумский. Автобусу ещё и надо ровно встать бортом вдоль бордюра, чтобы пассажиры при посадке не спускались на тротуар. Кроме того, тратится время на выезд из кармана — водители автомобилей обязаны пропускать общественный транспорт, но в реальности редко это делают.
Крайняя правая полоса, как правило, очень широкая, и передача ее части под остановочный выступ и парковку не снизит пропускную способность дороги, отмечал Шумский. «С точки зрения транспорта карманы в принципе вредны, и их не то что быть не должно, — должны быть, наоборот, выступы, — прокомментировал Zelenograd.ru сотрудник „Студии транспортного проектирования“ Василий Стабров. — Карманы ухудшают работу общественного транспорта».
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Отсутствие заещдных карманов идет на пользу автобусом, потому что им не надо тратить время, ожидая пока их пропустят.