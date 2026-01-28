Например, у вокзала в Крюково расчищены и площадки ожидания, и подходы к пешеходным переходам. Кроме того, полностью очищена от снега и дорога: автобус может подъехать вплотную к краю тротуара, а пассажиры — спокойно зайти в автобус.

Напротив, вопиющая картина на остановке «Корпус 1620» — там снег между тротуаром и дорогой лежит нетронутый.

Это важно: если вдоль тротуара автобусной остановки лежит снег, автобус не может подъехать вплотную, а пассажиры не могут безопасно войти в автобус. Это попросту опасно: ноги проваливаются в рыхлый снег, а если под ним скользко, есть риск упасть под колеса автобуса. Такие случаи происходят в Москве регулярно.