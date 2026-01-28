Вычищать снег из автобусных карманов зеленоградские коммунальщики пока не научились 28.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Автобусные остановки — одно из приоритетных мест для уборки снега. После сильного снегопада, который шёл с полуночи, корреспондент «Зеленоград.ру» объехал город уже во второй половине дня и посмотрел, насколько удалось расчистить автобусные остановки.

Если коротко, ситуация по городу неоднозначная. В одних местах почищено отлично, в других — с ночи лежит свежий снег.

Например, у вокзала в Крюково расчищены и площадки ожидания, и подходы к пешеходным переходам. Кроме того, полностью очищена от снега и дорога: автобус может подъехать вплотную к краю тротуара, а пассажиры — спокойно зайти в автобус.

Напротив, вопиющая картина на остановке «Корпус 1620» — там снег между тротуаром и дорогой лежит нетронутый.

Это важно: если вдоль тротуара автобусной остановки лежит снег, автобус не может подъехать вплотную, а пассажиры не могут безопасно войти в автобус. Это попросту опасно: ноги проваливаются в рыхлый снег, а если под ним скользко, есть риск упасть под колеса автобуса. Такие случаи происходят в Москве регулярно.

Эта проблема встречается на большинстве остановок, которые осмотрел наш корреспондент. На остановке «Корпус 1407» площадка для пассажиров расчищена нормально, но автобусный карман в снегу. Аналогичная проблема с нерасчищенными карманами на остановках «Выставочный зал», «Торговый комплекс», «Универсам», «Поликлиника №105», «Кинотеатр Электрон»: между тротуаром и автобусом остаётся неубранный снег, подойти к дверям трудно.

В чем причина такого разного результата на разных остановках, непонятно. Возможно, мешает сам факт наличия автобусного кармана — в него сдвигают снег с дороги и счищают снег с тротуара. А возле вокзала в Крюково кармана нет.

В начале зимы в префектуре рассказывали о новом подходе к уборке возле остановок, как раз чтобы вычищать снег из карманов. Коммунальные службы Зеленограда якобы даже проводили учения для отработки этой технологии. Но результата пока не видно.

При этом действующие требования по эксплуатации дорог для обеспечения безопасности прямо запрещает «формировать снежные валы» ближе 20 метров от автобусных остановок.

Поразительно, что эту проблему не могут решить уже второе десятилетие. Например, в 2015 году, префект Смирнов после очередного сильного снегопада рассказывал, как «учли недоработки прошлых лет» и уделили особое внимание уборке остановочных карманов. «На мой взгляд, у нас имеется достаточный организационный потенциал, чтобы решить все эти проблемы», — говорил тогда префект. Прошло десять лет, но пассажирам по-прежнему приходится скакать через снежные завалы, чтобы войти в автобус или выйти из него.

Спросили префектуру, в чём дело — расскажем, что ответят.

уборка улиц и дворов, дворники, автобусная остановка, снег
