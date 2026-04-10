• Библиотеки:
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку в корпусе 1106 в 12:00: это мастер-классы по созданию игрушек из вторичных материалов, посвященные Дню космонавтики и Дню Земли.
• Ведогонь-театр:
Московский детский театр теней привезет интерактивный спектакль «Где живут тени» (6+), начало в 12:00 и 15:00.
• Дворец творчества (на площади Колумба):
Спектакль «Стая» (12+) про бездомных собак, которые сохранили веру в человека, покажут 11 (это суббота) и 14 (это вторник) апреля в 18:30.
Научно-технический фестиваль «Луна 2040» (6+) проведут во Дворце творчества c 11:00 до 14:00.
Детей и подростков, которые интересуются дизайном, модой и современным искусством, приглашают на Техношоу (4+) в 14:00.
• Библиотеки:
Детей с 2-х до 5-ти лет приглашают на музыкальный спектакль-интерактив по веселым сказкам Дональда Биссета: в 10:15 и 11:30.
• ДК МИЭТ:
Лекция астрофизика Александра Панова «Проблема SETI. Поиск внеземного разума» (12+) пройдет в 12:00.
• Ведогонь-театр:
Романтический триллер «Гофман. История любви» (6+) представит Театр на песке в 19:00.
Интерактивная экскурсия «Знакомство с театром» (7+) пройдет в 13:00.
• Культурный центр «Зеленоград»:
Посмотреть, как соревнуются роботы, можно на конкурсе «Открытый космос-2026» (6+). С 11:00 до 14:00 здесь будут соревноваться участники от 7 до 15 лет, управляя уникальными моделями механизмов, собранных из различных конструкторов для «космического» применения. Вход для зрителей свободный.
• Фестивальная площадка в 16-м микрорайоне:
На площадке у корпуса 1606 с 11 по 19 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар». В программе: творческие мастер-классы, благотворительные активности, концерты и спортивные состязания. Есть мероприятия для детей от 5 лет.
• В зеленоградских кинотеатрах идут новинки: мультфильмы «Золушка. Тайна трех желаний» (6+) и «Супер Марио: Галактическое кино» (6+), а также другие фильмы.
• В игровом центре «Киндер Парк» в Голубом работают аттракционы: горки и лабиринты, батуты, сухой бассейн, мягкая игровая зона, боулинг, аэрохоккей, настольный футбол, PlayStation и другие активные развлечения.
• В семейном кафе No Drama Mama на Центральном проспекте всегда открыты игровые зоны для детей с сохранением визуального контакта с родителями: есть 6 игровых зон в эко-формате, которые подходят для посещения с детьми разного возраста (0+).
• В семейном парке развлечений «Лунный кот» на Савелкинском проезде есть игровые зоны с батутами, горками и лабиринтами, мягкие модули, тоннели и сухой бассейн для малышей, а также интерактивные развлечения: рисование в дополненной реальности, лазерный тир, аэрохоккей, бильярд, песочница, качели, скейт и другие.
