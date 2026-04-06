В программе фестиваля:

11:00 — «Научпоп блоггинг — что скрывают блогеры?»

Лектор: Михаил Журавлев, блогер-ботаник, популяризатор науки о растениях, автор проекта «Логово ботаника». Встреча пройдет в выставочном зале.



12:00 — Интерактивный лекторий «Хищные растения — как их не испугаться»

Спикер: Сергей Куницын. Встреча пройдет в «жестком фойе».



13:00 — Доклад «Космо-дачники и передовые технологии выращивания растений в космосе»

Выступит научно-исследовательский коллектив университета «Военмех». Послушать можно в выставочном зале.



В 14:00 в театральном зале начнется Техношоу от школы дизайна «Константа»: это представление с элементами модных показов, визуальных и технологических достижений. Билеты стоят 400 рублей, организаторы рекомендуют шоу зрителям от 4-х лет.

Фестиваль начнется во Дворце творчества (площадь Колумба, дом 1) 11 апреля (это суббота) в 11:00. Лекции подходят слушателям от 6 лет, просмотр техношоу — от 4 лет.