11 апреля, суббота, 12:00 и 15:00 — интерактивный спектакль «Где живут тени» (6+)

В гостях у Зеленограда — Московский детский театр теней.

Юные зрители узнают о происхождении теневого театра и познакомятся с разными видами теневых кукол — русскими, китайскими, индонезийскими, и даже попробуют ими управлять. В программе — отрывки из спектаклей

«Дюймовочка», «Щелкунчик», «Храбрый слоненок», «Сдобная Лиза», «Черная курица». Во время заключительного мастер-класса дети попробуют сделать собственную силуэтную куклу и оживить ее на экране.