Для детей в «Ведогонь-театр» привезут теневой спектакль с индонезийскими куклами и песочную сказку с героями Гофмана 24.03.2026 ZELENOGRAD.RU

В апреле на сцене зеленоградского театра маленькие зрители увидят две новинки в рамках «арт-обмена». Дети познакомятся с «профессиональными актерами»: тенями и песком. Билеты уже продаются.

11 апреля, суббота, 12:00 и 15:00 — интерактивный спектакль «Где живут тени» (6+)

В гостях у Зеленограда — Московский детский театр теней.

Юные зрители узнают о происхождении теневого театра и познакомятся с разными видами теневых кукол — русскими, китайскими, индонезийскими, и даже попробуют ими управлять. В программе — отрывки из спектаклей

«Дюймовочка», «Щелкунчик», «Храбрый слоненок», «Сдобная Лиза», «Черная курица». Во время заключительного мастер-класса дети попробуют сделать собственную силуэтную куклу и оживить ее на экране.

12 апреля, воскресенье, 19:00 — романтический триллер «Гофман. История любви» (6+)

В гостях у Зеленограда — Театр на песке.

Театрально-музыкальная постановка рассказывает о фантастическом мире немецкого романтика Эрнста Гофмана под музыку Чайковского. Спектакль переплетает судьбу писателя с героями его сказок — Щелкунчиком, Песочным человеком и Мышиным королем, показывая грустную улыбку сказочника. Выступят мастер песочной анимации и лауреат конкурсов Екатерина Шеффер и актер театра Алексей Ермаков.

Песочные полотна сменяются под музыку и голос рассказчика одно за другим, рассказывая зрителям потрясающую воображение историю любви.

В апреле покажут и репертуарные постановки для детей:

4 апреля (суббота), 12:00 — «очень зеленоградский» мультимедийный спектакль «Умная собачка Соня» (5+)
билеты от 900 до 1500 рублей: https://vedogon.ru/umnaya-sobachka-sonya

4, 5, 12, 18, 19 и 26 апреля — интерактивная экскурсия «Знакомство с театром» (7+)
билеты по 750 рублей, можно оплатить Пушкинской картой: https://vedogon.ru/ekskursiya-znakomstvo-s-teatrom/

25 апреля (суббота), 11:00 и 13:00 — интерактивный спектакль-сторителлинг «Волшебный сундук потерянного смеха» (3+) (про него мы рассказали здесь)
билеты по 1000 рублей: https://vedogon.ru/volshebny_sunduk

Адрес Ведогонь-театра: улица Юности, дом 17. Телефон кассы: 8-499-731-00-31

Ребенок погиб после падения с высоты в корпусе 364 Новости
Зеленоградские пожарные отработали тушение лесного пожара Новости
Детей от 8 лет познакомят с профессией археолога: в теории и на практике — интерактивная встреча пройдет 5 апреля в Музее Зеленограда Новости
«Лаборатория Федора Конюхова», а также зеленоградские кинодеятели представят новые фильмы про природу дальних уголков России — 29 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
Химические ожоги дыхательных путей диагностировали людям, живущим рядом с мусорным полигоном «Нева» Новости
Серьезный спектакль о взрослении «Друг мой, Колька» по пьесе советского писателя и одного из создателей «Ералаша» покажут 28 марта во Дворце творчества Новости
Школа зооволонтеров приглашает детей с 10 лет — на очередном занятии расскажут о правилах поведения при встрече со стаей бездомных собак Новости
Повреждённый при атаке беспилотника фасад технопарка «Элма» планируют восстановить к концу апреля Новости
Эвакуация из-за воздушной тревоги прошла в МИЭТе Новости
Для детей в «Ведогонь-театр» привезут теневой спектакль с индонезийскими куклами и песочную сказку с героями Гофмана Новости
Замена бордюров началась в Зеленограде среди тающего снега Новости
Перезагрузка кожи: весенние предложения центра «Квезаль» Реклама
Зеленоградская спортсменка стала победителем и призером Первенства России по пулевой стрельбе Новости
Сгоревший стройрынок в Андреевке частично возобновил работу Новости
Сосед самостоятельно спилил ветку дерева у фасада дома. Так вообще можно? Новости
Весна убрала январский снег за коммунальщиков. А «Наш город» оформил это как «решение проблемы» Новости
Новую группу по оздоровительной гимнастике открыли для зеленоградцев старшего возраста Новости
Как ваш рассказ может стать частью истории Москвы? Реклама
Митинги против ограничений интернета и блокировки телеграма в Московской области запретили из-за ковида. При этом другие массовые мероприятия продолжаются Новости
Сольное шоу стендап-артиста Леонида Кулакова — 17 апреля в ДК МИЭТ Новости
Раденис приглашает в команду: ассистент ветеринарного врача и системный администратор Новости
Меняется схема прохода на Ленинградском вокзале Новости
Донорскую субботу проведут в зеленоградской больнице — можно сдать кровь тем, кто не успевает в будни Новости
Тракторы против кустов и лавочек: в Зеленограде зимняя уборка превращается в весенний ущерб Новости
Подростки залезли в «Жигули» в 12-м микрорайоне — соседи спорят, кто на самом деле виноват Новости
Полураздетый мужчина ломился в квартиры дома в 15-м микрорайоне — его увезли в полицию Новости
Остановку «Горбольница» переименовали Новости
Три футбольные команды зеленоградской спортшколы завоевали медали на турнирах Москвы Новости
Детская студия «Умка» (корпус 354) приглашает детей на занятия Реклама
Жители Алабушево через суд пытаются защитить пруд, который хотели засыпать под застройку Новости
Крышу беседки для пикника потеряли в процессе передачи лесопарка зеленоградским коммунальщикам Новости
200+ игр — без скачиваний и мощного компьютера Реклама
История 400-го автобуса: модели и маршруты, билетики и турникеты, воспоминания, песни и анекдоты Истории
Подозрительная реклама интернет-провайдера появилась в зеленоградских домах Новости
Нейросети становятся помощниками в планировании отпусков Реклама
Сильный пожар в районе рынка «Стройрай» в Андреевке произошел 20 марта Новости
Апрель в «Ведогонь-театре»: зрителей ждет лирическая премьера, постановки в рамках театрального обмена и репертуарные спектакли Новости
Доступная ветеринарная помощь Новости
Детский хор «Великан» выступит на зеленоградской сцене в апреле — вести шоу будут диджеи «Детского радио» Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышли детектив с Джоди Фостер, историческая драма с Киллианом Мерфи, триллер с Майклом Джорданом и другие фильмы Новости
