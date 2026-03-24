В апреле на сцене зеленоградского театра маленькие зрители увидят две новинки в рамках «арт-обмена». Дети познакомятся с «профессиональными актерами»: тенями и песком. Билеты уже продаются.
В гостях у Зеленограда — Московский детский театр теней.
Юные зрители узнают о происхождении теневого театра и познакомятся с разными видами теневых кукол — русскими, китайскими, индонезийскими, и даже попробуют ими управлять. В программе — отрывки из спектаклей
«Дюймовочка», «Щелкунчик», «Храбрый слоненок», «Сдобная Лиза», «Черная курица». Во время заключительного мастер-класса дети попробуют сделать собственную силуэтную куклу и оживить ее на экране.
- Продолжительность — 1 час.
- Билеты по 1500 рублей: https://vedogon.ru/gde_zhivut_teni
12 апреля, воскресенье, 19:00 — романтический триллер «Гофман. История любви» (6+)
В гостях у Зеленограда — Театр на песке.
Театрально-музыкальная постановка рассказывает о фантастическом мире немецкого романтика Эрнста Гофмана под музыку Чайковского. Спектакль переплетает судьбу писателя с героями его сказок — Щелкунчиком, Песочным человеком и Мышиным королем, показывая грустную улыбку сказочника. Выступят мастер песочной анимации и лауреат конкурсов Екатерина Шеффер и актер театра Алексей Ермаков.
Песочные полотна сменяются под музыку и голос рассказчика одно за другим, рассказывая зрителям потрясающую воображение историю любви.
- Продолжительность — 1 час.
- Билеты от 1400 до 1500 рублей: https://vedogon.ru/gofman
В апреле покажут и репертуарные постановки для детей:
4 апреля (суббота), 12:00 — «очень зеленоградский» мультимедийный спектакль «Умная собачка Соня» (5+)
билеты от 900 до 1500 рублей: https://vedogon.ru/umnaya-sobachka-sonya
4, 5, 12, 18, 19 и 26 апреля — интерактивная экскурсия «Знакомство с театром» (7+)
билеты по 750 рублей, можно оплатить Пушкинской картой: https://vedogon.ru/ekskursiya-znakomstvo-s-teatrom/
25 апреля (суббота), 11:00 и 13:00 — интерактивный спектакль-сторителлинг «Волшебный сундук потерянного смеха» (3+) (про него мы рассказали здесь)
билеты по 1000 рублей: https://vedogon.ru/volshebny_sunduk
Адрес Ведогонь-театра: улица Юности, дом 17. Телефон кассы: 8-499-731-00-31