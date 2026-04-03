Магазин работает по адресу улица Гоголя, 2 — торговый центр рядом с «Иридиумом». Магазин работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

В честь открытия сегодня и завтра проходит дегустация — предлагают попробовать ветчину, мармелад, блины, колбасы, сыры и другие продукты.

«Ермолино» — это сеть магазинов с собственной производственной базой: компания выпускает продукцию на своих предприятиях и поставляет её напрямую в розницу, что позволяет удерживать сравнительно низкие цены и регулярно обновлять ассортимент.

В ассортименте — разнообразные полуфабрикаты: пельмени, хинкали, вареники, блины с начинками, сырники, чебуреки. Также продаются колбасы, мясные деликатесы, сосиски, макароны, тушёнка, молочная продукция, пицца и кондитерские изделия.

«Это отлично, что магазин открылся рядом со станцией — я приезжаю сюда в гости к дочке из другого города. Очень любим „Ермолино“, обычно всё возила с собой. Теперь можно сразу купить всё на месте. Привлекают цены — на небольшую сумму можно надолго закупиться», — рассказала Инна.

В Зеленограде точки сети также есть в 12, 18 и 20 микрорайонах, а также в Андреевке, Голубом, Менделеево и Сходне.