О контрактах со студентами:

О наборе студентов в войска беспилотных систем недавно объявил МИЭТ, как и многие другие российские вузы. Студентам предлагают подписать контракт на один год, обещают академический отпуск, погашение образовательного кредита и большие денежные выплаты и относительно безопасные условия службы.



При этом рекламные обещания такой службы выглядят не вполне бесспорными. В февральском объявлении в телеграм-канале МИЭТа говорится о контракте на один год, но действующий указ о частичной мобилизации устанавливает, что контракты военнослужащих продолжают действовать до окончания периода мобилизации — это может быть и больше года.



На этом фоне показательной выглядит реакция на пост МИЭТа в телеграме: комментарии к нему закрыты, а среди реакций заметно больше негативных, чем одобрительных. Возможно, потому, что не всем нравится новая образовательная траектория — от подросткового FPV-симулятора до контракта в войсках беспилотных систем.