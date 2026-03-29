Занятие программы «Школа разведчика», посвященное управлению FPV-дронами, прошло в Зеленограде. Подростки тренировались на симуляторе полета и проходили экзаменационную трассу, используемую для подготовки военных операторов.
Кружок «Школа разведчика» в Зеленограде открыл участник СВО и ветеран боевых действий Александр Котов. Однако при наборе в описании программы о дронах не говорилось. Подросткам предлагали ориентирование на местности, основы выживания, физическую и тактическую подготовку, первую помощь, пейнтбол, стрельбу из пневматического оружия.
В Зеленограде это пока остается инициативой на уровне дополнительного образования или отдельных школ, но Минпросвещения еще в 2024 году сообщало о запуске федеральной образовательной программы по управлению беспилотниками в школах и колледжах.
После детского кружка такое обучение может получить практическое продолжение. В прошлом году в России появились войска беспилотных систем как отдельный род войск. Они уже участвуют в СВО, а набор в них идёт и среди зеленоградских студентов — начиная с 18 лет.
О наборе студентов в войска беспилотных систем недавно объявил МИЭТ, как и многие другие российские вузы. Студентам предлагают подписать контракт на один год, обещают академический отпуск, погашение образовательного кредита и большие денежные выплаты и относительно безопасные условия службы.
При этом рекламные обещания такой службы выглядят не вполне бесспорными. В февральском объявлении в телеграм-канале МИЭТа говорится о контракте на один год, но действующий указ о частичной мобилизации устанавливает, что контракты военнослужащих продолжают действовать до окончания периода мобилизации — это может быть и больше года.
На этом фоне показательной выглядит реакция на пост МИЭТа в телеграме: комментарии к нему закрыты, а среди реакций заметно больше негативных, чем одобрительных. Возможно, потому, что не всем нравится новая образовательная траектория — от подросткового FPV-симулятора до контракта в войсках беспилотных систем.