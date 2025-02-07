На третьем этаже, в рекреации корпуса 344А, оборудована сетка для безопасных полетов и пространство для работы с летательными аппаратами.

«Характерное жужжание беспилотников уже можно услышать во время уроков — это Георгий Алексеевич Козлов и его ученики пробуют новое оборудование и зону полетов», — рассказывает объединённая редакция школы 1557 об изменениях в своей школе.

«Пространство оборудовано для преподавания специальных курсов в инженерных и IT-классах, получения ребятами навыков программирования, сборки и управления дронами, — рассказал куратор проекта „IT класс в московской школе“ Георгий Козлов. — С учетом развития современной техники, я думаю, что за этим будущее. Теперь наши ученики, наша школа, имеют возможность попробовать свои силы в этом направлении».