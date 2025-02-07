На третьем этаже, в рекреации корпуса 344А, оборудована сетка для безопасных полетов и пространство для работы с летательными аппаратами.
«Характерное жужжание беспилотников уже можно услышать во время уроков — это Георгий Алексеевич Козлов и его ученики пробуют новое оборудование и зону полетов», — рассказывает объединённая редакция школы 1557 об изменениях в своей школе.
«Пространство оборудовано для преподавания специальных курсов в инженерных и IT-классах, получения ребятами навыков программирования, сборки и управления дронами, — рассказал куратор проекта „IT класс в московской школе“ Георгий Козлов. — С учетом развития современной техники, я думаю, что за этим будущее. Теперь наши ученики, наша школа, имеют возможность попробовать свои силы в этом направлении».
«Школа старшеклассников — это не только история про теоретическое изучение предметов, важно, чтобы ребята имели практикоориентированные навыки, — добавила замдиректора Виктория Иващенко, объясняя закупку оборудование для обучающей работы на беспилотника для ребят-инженеров и айтишников закуплено оборудование.
Это не первое знакомство старшеклассников школы 1557 с беспилотниками. В начале декабря ученики инженерных и IT-классов посетили Московский университет гражданской авиации, где, в частности, побывали в технопарке беспилотных авиасистем, где готовят операторов беспилотников, познакомились с моделями БПЛА, их характеристиками и особенностями.