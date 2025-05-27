Мальчики и девочки от 7 до 15 лет научатся не только физической выносливости, но и приобретут прикладные навыки: ориентирование на местности, оказание первой помощи (основы тактической медицины), обращение с макетом оружия, — обещает ГБУ «Талисман», анонсируя открытие набора.

Среди задач кружка — формирование ценностных ориентиров: честность, долг, взаимовыручка, ответственность, дисциплина, умение работать в команде; повышение интереса к истории, технике и ориентированию.

Руководитель — доброволец, участник СВО и ветеран боевых действий Александр Котов.

«Не упустите возможность подарить своему ребёнку незабываемый опыт и яркие впечатления! Записывайтесь в „Школу разведчика“ уже сегодня и начните свой путь в мире приключений и открытий!» — призывает «Талисман».

Бесплатные занятия будут проходить два раза в неделю: по вторникам с 15 до 16 часов (спортивный зал, корпус 309) и по четвергам с 14 до 15 (регбийный стадион, 5-й микрорайон). Запись по телефону 8-960-171-77-23 (телефон, вотсап, телеграм).