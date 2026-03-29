Департамент здравоохранения предупредил о новой схеме мошенничества: людей добавляют в фейковые чаты ЕМИАС в мессенджерах, где под видом «актуализации данных электронных медкарт» просят прислать код подтверждения и пугают ограничением записи к врачу.
Главная деталь этой схемы — не сам чат, а массовка внутри него. Жертва может оказаться единственным живым человеком, а остальные «участники», которые бодро пишут, что уже всё подтвердили и отправили код, — фейковые аккаунты. Именно это создаёт ощущение, что процедура обычная и безопасная: вроде бы районный чат, вроде бы все уже прошли, значит и мне надо.
Это старая схема в новой обёртке. Сначала были похожие заходы через домовые и районные чаты, потом — истории от имени «Жилищника» и коммунальных служб, теперь к ним добавилась медицинская легенда с ЕМИАС. В январе Мосэнергосбыт уже предупреждал о фейковых телеграм-чатах с «перерасчётом коммуналки», а схема с выманиванием кодов от имени директора зеленоградского «Жилищника» используется до сих пор — уже несколько месяцев.
Медицинскую легенду мошенники использовали и раньше. Осенью 2025 года читатели «Зеленоград.ру» получали сообщения якобы от поликлиники с просьбой «подтвердить корректность данных», а в больнице тогда ответили прямо: никакой переписи пациентов они не ведут. Ещё раньше была схема с «записью в поликлинику», где людей тоже подводили к передаче данных и кодов.
Зачем мошенникам код, понятно: речь может идти о попытке получить доступ к «Госуслугам» и банковским приложениям. На портале госуслуг советуют: если код или пароль уже сообщили мошенникам, нужно как можно быстрее проверить действия в учётной записи, завершить все подозрительные сессии и сменить пароль.
Распознать такой чат можно по нескольким признакам: вас добавили без спроса, в переписке нагнетают срочность, пугают проблемами с услугой и просят код из смс или другие личные данные. Важно не переходить по ссылкам от незнакомых пользователей и не отправлять коды, даже если чат оформлен как официальный.
Если вас уже добавили в такой чат, лучшее, что можно сделать, — не вступать в переписку, ничего не отправлять, пожаловаться на чат и выйти из него. А если код уже ушёл мошенникам, надо сразу проверять безопасность аккаунтов и звонить в банк по официальному номеру, если есть риск доступа к банковскому приложению.
По данным Банка России, в 2025 году объём похищенных мошенниками средств вырос до 29 млрд рублей, а количество мошеннических операций — на 31%. Регулятор также фиксирует тысячи атак с использованием социальной инженерии и сотни фишинговых атак: то есть главное оружие мошенников по-прежнему — не взлом, а умение убедить человека сделать всё самому.