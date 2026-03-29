Департамент здравоохранения предупредил о новой схеме мошенничества: людей добавляют в фейковые чаты ЕМИАС в мессенджерах, где под видом «актуализации данных электронных медкарт» просят прислать код подтверждения и пугают ограничением записи к врачу.

Главная деталь этой схемы — не сам чат, а массовка внутри него. Жертва может оказаться единственным живым человеком, а остальные «участники», которые бодро пишут, что уже всё подтвердили и отправили код, — фейковые аккаунты. Именно это создаёт ощущение, что процедура обычная и безопасная: вроде бы районный чат, вроде бы все уже прошли, значит и мне надо.