Мосэнергосбыт предупреждает о фейковых телеграм-чатах с «перерасчётом коммуналки» 20.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Злоумышленники создают закрытые группы от имени Мосэнергосбыта, утверждая, что в них проводится перерасчёт коммунальных платежей. Участникам предлагают «оперативно подтвердить данные» по опубликованному списку с ФИО и датой рождения, убеждая, что без подтверждения начисления за электроэнергию будут производиться «по площади жилья» и «в разы увеличат платёж».

Далее в чате появляется сообщение о необходимости получить уникальный шестизначный код. Мошенники присылают инструкцию по его получению через бота с названием, визуально схожим с брендом портала «Госуслуги», и предлагают подтвердить номер мобильного телефона. После отправки кода злоумышленники получают доступ к аккаунту человека на госуслугах и могут совершать действия от его имени.

Похожие схемы используют и под именем других коммунальных организаций. В декабре жители сообщали о сообщениях якобы от директора «Жилищника»: под предлогом «актуализации данных» их просили перейти в «официальный бот» и передать «номер ключа» — по сути одноразовый смс-код для входа на «Госуслуги».

Мосэнергосбыт рекомендует не переходить по ссылкам от незнакомых пользователей и не отправлять коды подтверждения, даже если чат оформлен под официальную организацию. При сомнениях предлагают проконсультироваться с соседями или родственниками либо позвонить в контактный центр по номеру +7-499-550-95-50.

В «Жилищнике» также подчёркивают, что сотрудники учреждения не запрашивают персональные данные через мессенджеры и не добавляют жителей в телеграм-чаты.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
мошенничество, жилищник, мосэнергосбыт
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бесплатное занятие йогой для беременных: поддерживающая практика на любом сроке — 22 января Новости
Мосэнергосбыт предупреждает о фейковых телеграм-чатах с «перерасчётом коммуналки» Новости
Школу бариста для москвичей старшего возраста открыли в Зеленограде — места закончились за один день Новости
Город будущего с экологичными зданиями и беспилотным поездом воздушного метро придумали юные дизайнеры Дворца творчества Новости
Лекция «Христианские мотивы в творчестве Джона Толкина»: новый ракурс на мир Средиземья — 25 января Новости
Музыкальный спектакль по мультфильму «Леди Баг и Супер-Кот» — семейное шоу 14 февраля в КЦ «Зеленоград» Новости
Число ДТП с пострадавшими снизилось за прошедший год Новости
Онлайн-консультации ветеринаров начали оказывать в московских городских ветклиниках Новости
Дворовые катки заливают повторно после массовых жалоб на ямы и бугры Новости
«По приборам — всё нормально»: мэрия не может «поймать» вонь от мусорного полигона, несмотря на сотни жалоб Новости
Число участников крещенских купаний в Зеленограде постепенно растёт, но по-прежнему остаётся значительно ниже доковидных показателей Новости
Уборка парковок после снегопада — второстепенная задача, считают в префектуре Новости
Ночной клуб Sova в Зеленограде сменил концепцию: теперь это танцевальный ресторан Vibe с регулярными стендапами Новости
Популярная лекция о зимних и морозных явлениях — в клубе «Кинематограф» Новости
Свиное ухо достали из пищевода пациентки в зеленоградской больнице — она не могла глотать даже воду Новости
Новые знаки запрета парковки появились на Березовой аллее Новости
Крещенские купания прошли на Школьном и Чёрном озерах Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
Особой экономической зоне в Зеленограде 20 лет. Как ОЭЗ «Зеленоград» стала «Технополисом Москва» и почему получилось не сразу Новости
Крещенские купания начинаются в Зеленограде. Работу автобуса №10 продлят до 3 ночи Новости
7-летний картингист из Зеленограда дважды поднялся на пьедестал на трассе Формулы-1 в Абу-Даби Новости
Семь видов медицинских справок теперь можно получать онлайн — идти в поликлинику не нужно Новости
В «Ашане» в Зеленопарке начали тестировать подтверждение возраста через мессенджер Max Новости
Пассажиропоток электричек на Ленинградском направлении за пять лет вырос почти в полтора раза Новости
Клуб Fashion&Friends со «светским» дресс-кодом открывают в Зеленограде: места на первую встречу закончились за несколько часов Новости
Бесплатный концерт «Сказка в шедеврах классической музыки» — в КЦ «Зеленоград» 18 января Новости
В метро начали тестировать беспилотный поезд. Первые поездки с пассажирами обещают через год Новости
Камеры в Зеленограде штрафуют за «неостановку» перед знаком STOP Новости
Профессиональный электромонтаж в квартирах и частных домах от электрика с опытом 11 лет работы Реклама
В полтора раза превышена в Зеленограде предельно допустимая концентрация вредного оксида азота Новости
В надземном переходе через Ленинградское шоссе между Ржавками и Зеленоградом больше трёх месяцев не работает освещение Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Женитьбу» — гоголевскую историю про сватовство, которая внезапно оказывается очень современной Новости
Новый дом на 448 квартир ввели в эксплуатацию в ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Занятие по изучению «секты» баптистов проведут в Филаретовском храме. Баптистская церковь расположена через дорогу от православной Новости
«Легенда Зеленограда» и пейзажи на выставке в КЦ «Зеленоград» Новости
Контемпорари в Dee.Pro Реклама
Местная жительница раскритиковала качество льда на дворовом катке 1-го микрорайона Новости
На всех дворовых катках в Зеленограде залили лёд Новости
InQuiz приглашает на квиз для новичков Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру