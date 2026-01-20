Злоумышленники создают закрытые группы от имени Мосэнергосбыта, утверждая, что в них проводится перерасчёт коммунальных платежей. Участникам предлагают «оперативно подтвердить данные» по опубликованному списку с ФИО и датой рождения, убеждая, что без подтверждения начисления за электроэнергию будут производиться «по площади жилья» и «в разы увеличат платёж».

Далее в чате появляется сообщение о необходимости получить уникальный шестизначный код. Мошенники присылают инструкцию по его получению через бота с названием, визуально схожим с брендом портала «Госуслуги», и предлагают подтвердить номер мобильного телефона. После отправки кода злоумышленники получают доступ к аккаунту человека на госуслугах и могут совершать действия от его имени.

Похожие схемы используют и под именем других коммунальных организаций. В декабре жители сообщали о сообщениях якобы от директора «Жилищника»: под предлогом «актуализации данных» их просили перейти в «официальный бот» и передать «номер ключа» — по сути одноразовый смс-код для входа на «Госуслуги».

Мосэнергосбыт рекомендует не переходить по ссылкам от незнакомых пользователей и не отправлять коды подтверждения, даже если чат оформлен под официальную организацию. При сомнениях предлагают проконсультироваться с соседями или родственниками либо позвонить в контактный центр по номеру +7-499-550-95-50.

В «Жилищнике» также подчёркивают, что сотрудники учреждения не запрашивают персональные данные через мессенджеры и не добавляют жителей в телеграм-чаты.