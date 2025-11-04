«Поликлиника обновляет данные пациентов. Просим подтвердить корректность информации» — такое сообщение пришло читателю «Зеленоград.ру» в телеграм. Также в сообщении был его ФИО и адрес.

В зеленоградской больнице, к которой относятся взрослые поликлиники, подтвердили подозрения, что это мошенники: «Никакой переписи пациентов мы не ведем», — сказал представитель больницы «Зеленоград.ру». Что именно хотели таким образом выведать мошенники, неизвестно.

Будьте бдительны, не передавайте никому никакие персональные данные. Перешлите эту информацию знакомым и близким, чтобы и они были начеку.

Это не первый случай, когда мошенники представляются сотрудниками поликлиник. В прошлом году были массовые случае звонков якобы для записи на обследования. Ещё один предлог для обмана — замена полиса ОМС на новый.