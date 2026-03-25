На большом экране в Зеленограде покажут оперу Джузеппе Верди «Травиата» — легендарную трагическую историю любви 25.03.2026

Особенность этой версии оперы — сила контрастов: хрупкая героиня с сильным вокалом споет среди каменных громад античного карьера.

Запись сделана во время оперного фестиваля в Санкт-Маргаретен — одного из самых впечатляющих музыкальных событий Австрии, ежегодно проходящего под открытым небом. Этот уникальный природный амфитеатр, расположенный в федеральной земле Бургенланд, славится не только акустикой, но и великолепным видом на древние руины римского поселения, создающие неповторимую атмосферу для оперных постановок.

«Травиата» — это история парижской куртизанки Виолетты Валери и молодого дворянина Альфреда Жермона. Влюбленные живут обособленно, но счастливы вместе, а вот отец юноши, переживая за репутацию семьи, уговаривает Виолетту бросить Альфреда, обманув возлюбленного желанием вернуться к прошлой жизни. Любя, Виолетта соглашается на просьбу и, ослабев от горя и туберкулеза, погибает. Слишком поздно Альфред узнает о жертве девушки.

В основе либретто лежит роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Само название «Травиата» на итальянском буквально означает «падшая» или «заблудшая», давая читателю и зрителю необычный ракурс на неоднозначность такого приговора в контексте самопожертвования героини ради любви.

В заглавной партии — Кристиана Кайзер, красивая женщина и талантливая актриса с большим, полным, лирическим голосом. Альфредо — Жан-Франсуа Боррас с легким нежным голосом, но взрывным характером. Дирижер Эрнст Мерцендорфер поддерживает стремительное развитие драмы, в то же время давая ей возможность «дышать».

Преимущества киноформата:

Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Множество камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.

Спектакль покажут 5 апреля (это воскресенье) в 15:00 в кинотеатре Торгового центра «Зеленопарк». Продолжительность — 2 часа, возрастное ограничение — 16+. Опера прозвучит на оригинальном итальянском языке с русскими субтитрами.

Билеты стоят 1100 рублей и уже продаются: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/la-traviata-st-margarethen

