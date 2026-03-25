«Травиата» — это история парижской куртизанки Виолетты Валери и молодого дворянина Альфреда Жермона. Влюбленные живут обособленно, но счастливы вместе, а вот отец юноши, переживая за репутацию семьи, уговаривает Виолетту бросить Альфреда, обманув возлюбленного желанием вернуться к прошлой жизни. Любя, Виолетта соглашается на просьбу и, ослабев от горя и туберкулеза, погибает. Слишком поздно Альфред узнает о жертве девушки.

В основе либретто лежит роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Само название «Травиата» на итальянском буквально означает «падшая» или «заблудшая», давая читателю и зрителю необычный ракурс на неоднозначность такого приговора в контексте самопожертвования героини ради любви.

В заглавной партии — Кристиана Кайзер, красивая женщина и талантливая актриса с большим, полным, лирическим голосом. Альфредо — Жан-Франсуа Боррас с легким нежным голосом, но взрывным характером. Дирижер Эрнст Мерцендорфер поддерживает стремительное развитие драмы, в то же время давая ей возможность «дышать».