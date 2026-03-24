«Лаборатория Федора Конюхова», а также зеленоградские кинодеятели представят новые фильмы про природу дальних уголков России — 29 марта в КЦ «Зеленоград» 24.03.2026 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье зеленоградцы увидят красивые документальные ленты и поговорят с их создателями — земляками. На встрече выступят путешественник и режиссер Владимир Зайцев и фотограф и оператор Владимир Филиппов. Мероприятие начнется в 14:00, вход свободный, встреча подходит и взрослым, и детям (с шести лет).

Организаторы приглашают зрителей погрузиться в визуал и использовать технические возможности широкоформатного светодиодного экрана: в полной мере насладиться завораживающей красотой кадров видеосъемки — в таком спектре вы не сможете посмотреть это кино на домашнем экране.

Фильмы, которые покажут:

Это красивые и познавательные документальные фильмы о российских особо охраняемых территориях и дикой природе Арктики.

В программе:
— короткий ролик-трейлер «Мир вокруг нас»
— фильм «Национальные парки России. Красноярские Столбы»
— фильм «Замороженный север» о дикой природе Арктики из цикла «Азия»

Цикл «Национальные парки России» сосредоточен на теме соседства городской среды и природных территорий и на практических подходах к сохранению заповедного ландшафта рядом с крупными городами.

Национальный парк «Красноярские Столбы» — территория рядом с Красноярском, известная своими скальными массивами, которая фигурирует в предварительном списке ЮНЕСКО.

Проект реализуется АНО «Лаборатория Федора Конюхова» в партнерстве с ФГБУ «Росзаповедцентр» Минприроды России при поддержке Фонда президентских грантов, авторами идеи названы Федор Конюхов и Владимир Зайцев.

После просмотра будет возможность обсудить увиденное с создателями. Формат рассчитан на зрителей, которым интересны экологическое просвещение, путешествия и кино о природе.

Кто представит киноленты:

Владимир Зайцев — режиссер-документалист, путешественник, генеральный директор АНО «Лаборатория Федора Конюхова», член Евразийской академии телевидения и радио, академии горного и приключенческого кино, ассоциации документального кино СК России.

Владимир Филиппов — член Русского географического общества, фотограф, воздушный и наземный видеооператор, альпинист, пилот малой авиации (паралет, дельталет, самолет), кандидат в мастера спорта по парапланеризму, старший инструктор летной школы, основатель студии технологий воздушных съемок TVS.aero. Участвовал во многих экспедициях по труднодоступным местам мира, где осуществлял полеты и съемки с воздуха в экстремальных условиях.

Об особенностях съемки с воздуха, новых открытиях и впечатлениях, о работе с Федором Конюховым и мечтах Владимир Филиппов дважды поговорил с корреспондентом Zelenograd.ru: https://www.zelenograd.ru/story/vladimir-filippov-i-ego-letayushchaya-kinostudiya/ и https://www.zelenograd.ru/news/44014/

Мероприятие пройдет 29 марта (это воскресенье) в 14:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 2 часа. Рекомендуемый возраст — 6+. Вход свободный.

