Стать пилотом и путешествовать зеленоградец Владимир Филиппов хотел еще со школы. После института он начал воплощать свои мечты в жизнь. И вот уже больше десяти лет он летает сам и пилотирует дроны, чтобы снимать уникальные кадры по всему миру.
Все началось со школы с мечты стать пилотом. В силу ряда обстоятельств я не пошел в большую авиацию, и когда закончил наш МИЭТ, у меня возникла навязчивая идея свою мечту реализовать. Какое-то время поработал по специальности, по иронии судьбы, это был «Аэрофлот».
В 2005 году, как и сейчас, это было достаточно дорого. Начав изучать этот вопрос, я нашел, что существуют такие легкие летательные аппараты, как паралет — это параплан с мотором. Там тоже могут сидеть два человека, полноценные сиденья, и я подумал — ну, а чем это отличается от самолета? Решил начать с него.
Когда я все освоил, понял, что он идеален для оператора, для съемки с воздуха, потому что пилот, в отличие от всех остальных аппаратов, сидит сзади, а пассажир-оператор может располагаться спереди, и у него нет никаких конструкций в виде крыльев, поскольку параплан находится над головой, и вся сфера открыта перед ним.
Вторая мечта детства была отправиться в северную экспедицию, и я начал искать, как туда попасть. Были разные варианты, их не так много, то есть надо быть каким-нибудь ученым, гляциологом или поваром, но это не очень мне подходило.
В 2006 году я случайно наткнулся на описание цикла экспедиций режиссера Леонида Круглова «По следам великих русских путешественников». Шестая экспедиция у него была по Берингову морю. Это оказалось прекрасной возможностью туда вписаться и реализовать мечту с Севером.
Я его очень долго приглашал к нам в аэроклуб. В конечном итоге он приехал, мы слетали, и он понял, что паралет — идеальное средство для съемок, потому что в тот момент большинство режиссеров и операторов снимали только с земли. С воздуха было очень дорого — нужно вертолет нанимать. А тут оказался бюджетный вариант, который возишь с собой в УАЗике, и где нужно разложил и полетел. В те годы это было что-то уникальное, съемка с воздуха — невероятно это все было, неожиданно для зрителя.
И мы снимали его экспедиции с воздуха, облетели всю Монголию на параплане, но все равно это была «проба пера», так скажем, и в тот момент технологии не хватало для того, чтобы это делать максимально качественно.
Седьмой серией должно было стать кругосветное путешествие, и у нас встала задача придумать, что взять с собой в кругосветку, потому что тащить с собой параплан было проблематично. Выходом стал коптер.
К нам на аэродром приезжали любители «заводных вертолетиков», и было смешно на них смотреть, казалось, взрослые мужики играются, а в результате все сошлось к тому, что и самому пришлось их осваивать. Очень быстро мы собрали маленький складной коптер и опробовали его.
Сначала было очень сложно — я понимал, что мне гораздо проще самолетом управлять, чем собранным беспилотником. Я и сейчас сам руками делаю какие-то вещи, но в основном предпочитаю обращаться к профессионалам, потому что очень важно в экспедиционных условиях не наткнуться на какие-то неразрешимые проблемы, которые всю съемку сведут на нет.
Но, тем не менее, в течение выездов основным инструментом был паяльник, и не было практически ни одной экспедиции, когда что-нибудь не приходилось чинить. Когда мы с Леонидом снимали фильм «Великий Северный путь», были истории, когда сидишь в чуме с оленеводами, паяешь, потому что у тебя там от морозов отошла плата.
Надеюсь, весной этого года получится так, что мы закончим монтаж этого двухгодичного проекта, который, как планируется, пойдет по кинотеатрам. Там высокое разрешение 4К, и очень большое количество именно воздушных съемок, потому что нашу страну с воздуха показывать особенно интересно.
Трудностей хватает. Зачастую можно очень долго готовиться — к примеру, экспедицию на плато Путорана мы готовили три года. Три года выстраивали, потом затащили туда на вертолете наш параплан. За 41 день, пока мы там находились, было всего лишь пять погодных дней, все остальное время был сумасшедший буран, хотя в марте-апреле в это время обычно там идеально тихие условия. Пять дней на съемку. При этом у тебя не должна ни техника не отказать, ни ты не должен отказать.
Когда на рынок вышел Китай, фактически уникальная сфера стала общедоступной. Тем не менее, цены на них от смешнейших до самых серьезных. Например, если вы хотите для себя, ребенка или подростка, можно купить китайский дрон за 2 тысячи рублей, который будет уже с камерой, при этом у него будет автоматическое удержание высоты, и он сможет летать по намеченным точкам. Все это снимается на SD-карту. Понятно, что качество видео посредственное, но зато и цена невелика.
Верхний потолок не ограничен. У меня, например, профессиональный коптер стоимостью 700 тысяч, но есть и более серьезные по цене. Другой вопрос — применение всего этого. К сожалению, в нашей стране сильно дорогие коптеры строить не вполне целесообразно, потому что сейчас не найти достаточного количества заказов. 95% процентов задач решается с помощью маленьких. Я сейчас работаю с режиссером, который сотрудничает с BBC и Discovery, и его вполне устраивает маленький коптер — качество очень серьезное.
Я думаю, что у этого рынка серьезные перспективы. Тот человек, который собрал дрон мне в кругосветку, недавно мне звонил и рассказал, что они с единомышленниками уже создали огромный коптер для человека, даже поднялись в воздух сами. В мире тоже такие примеры уже есть. Я думаю, что это ведет к тому, что мы сами скоро начнем на них летать. Вопрос сейчас только в двигателях и аккумуляторах. Пока существующие аккумуляторы позволяют только очень непродолжительный полет. Но, по моим сведениям, сейчас ведутся активные разработки аккумуляторов на базе кремния, которые в ближайшем времени просто взорвут мир в плане техники.
Есть два подхода. Если человек хочет снимать исключительно для себя, просто какие-то истории про свою жизнь, то ничего сложного нет — сейчас огромное количество вариантов, в том числе так называемые селфи-дроны. Автоматизация сейчас доходит до удивительных масштабов, когда фактически самому ничего делать не нужно.
Если речь идет уже про профессиональную съемку и использовании этих кадров в серьезном кино, здесь, конечно, стоит поучиться и немало. Любой может купить себе коптер и в автоматическом режиме что-то снимать, но когда мы это смотрим на большом экране, то вылезают всякие нюансы. Сейчас и обычный зритель чувствует, где снимал профессионал, а где начинающий. Много важного, начиная от банальных правил композиции до особенностей воздушных съемок, потому что атмосфера имеет совершенно иные качества.
Я как пилот налетал много тысяч часов, и понимаю, чего ожидать. С воздушной съемкой и у фотографа, и у оператора работает одно правило: нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Тогда ты снимешь серьезную, классную картинку.
Сейчас появились предложения разных школ по обучению на оператора дрона, в том числе и мы обучаем при желании. Нужно выбирать по портфолио этой компании — заходишь и видишь, чему они смогут тебя научить.
Сейчас я участвую в конкурсе на лучшего оператора дрона. Работа про Бурятию уже выиграла в этом году на конкурсе «Россия вдохновляет».
У меня там живет очень хороший друг, Вячеслав Киплюкс, который активно развивает авторский туризм. Он собирает группы по Бурятии, Монголии, Тибету. Каждый март от проводит экспедицию по льду зимнего Байкала. И десять лет подряд я ему говорил, что все, в этом году я приеду и мы снимем ролик. И десять лет все какие-то дела возникали, но тут я решил, что хватит тянуть, и в 2017 году мы все это организовали.
К сожалению, не совсем повезло со льдом — обычно в марте лед отполированный, прозрачный, но зато со снегом получилась определенная суровость. Это была импровизированная работа, некоторого рода промоушен моего друга. Путешествия по нашей стране недешевы, но иногда того стоят. Тот маршрут, который он делает, действительно интересный, вплоть до того, что мы встречались с бурятскими шаманам и настоятелями дацанов. В обычной туркомпании такого никто не предложит.
Я живу в таком замечательном городе, который с воздуха, пожалуй, наиболее интересен и красив среди городов Подмосковья, потому что по задумке архитекторов, каждый район — как остров среди леса, и это с воздуха действительно видно. Я бы его сравнил с Полинезийскими островами, потому что они вулканического типа и находятся среди океана. В нашем случае океан — это лес.
В 2011 году я снял ролик про Зеленоград. Поскольку к тому моменту город с воздуха почти никто не видел, то он получил серьезный резонанс и уже за первый месяц набрал колоссальное количество просмотров. Сейчас мне хочется его переделать, снять лучше. У меня идея была сделать это на 60-летие Зеленограда, но серьезные съемки требуют серьезного бюджета, и пока, к сожалению, их найти не удалось, но я надеюсь, что мы его еще переснимем.
Второй проект пошел следом. В 2014 году я освоил сферические панорамы. Благодаря коптерам удалось придумать технологию, которая позволяет такую панораму делать на высоте. И мы отсняли таким образом весь наш город. На сайте есть виртуальный тур, где можно побродить по нашему городу.
С ограничениями на съемку с воздуха мы смиряемся. Эта система, отчасти порочная, пошла с авиации. В советское время был один регламент полетов, в основном он был рассчитан на официальную авиацию. Когда после распада СССР начала появляться частная авиация, возникло много вопросов как ей управлять, и к сожалению, за весь этот срок каких-то явных сдвигов не произошло.
Самый позитивный момент был в 2011 году, когда приняли такую же систему, как в Штатах, когда человек может летать в так называемой зоне Гольф. Но с недавнего времени все это откатили, теперь нужно на любой полет подавать план, и я думаю, это связано с большим количеством появившихся дронов.
Также, как в других странах, начали обсуждать вопрос о легализации всех этих коптеров. Сначала была планка, что нужно регистрировать коптеры от 30 кг и выше, потом эту планку резко убавили. То есть получатся полный абсурд — покупая ребенку дрон, ты должен в Росавиацию его нести регистрировать чуть ли не вместе с Боингами в одну очередь.
Сейчас, к сожалению, наши власти не выработали правильный регламент регистрации всех этих согласований, и невзирая на то, что с апреля 2017 года закон вступил в силу, методологии, как это делать, у самих структур нет. Поэтому временно все это отменили, и если ты не летаешь над секретными объектами и в зоне аэродромов, то особо запретить тебе никто не может.
Мы снимаем в основном тайгу и тундру, там как-то особо согласовывать не приходится.
Марина Федякова
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