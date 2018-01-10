Куда приводят мечты

Все началось со школы с мечты стать пилотом. В силу ряда обстоятельств я не пошел в большую авиацию, и когда закончил наш МИЭТ, у меня возникла навязчивая идея свою мечту реализовать. Какое-то время поработал по специальности, по иронии судьбы, это был «Аэрофлот».

В 2005 году, как и сейчас, это было достаточно дорого. Начав изучать этот вопрос, я нашел, что существуют такие легкие летательные аппараты, как паралет — это параплан с мотором. Там тоже могут сидеть два человека, полноценные сиденья, и я подумал — ну, а чем это отличается от самолета? Решил начать с него.

Когда я все освоил, понял, что он идеален для оператора, для съемки с воздуха, потому что пилот, в отличие от всех остальных аппаратов, сидит сзади, а пассажир-оператор может располагаться спереди, и у него нет никаких конструкций в виде крыльев, поскольку параплан находится над головой, и вся сфера открыта перед ним.