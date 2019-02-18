24 февраля в КЦ «Зеленоград» состоится премьера полнометражного документального фильма «Великий Северный путь» российского путешественника, режиссера-документалиста Леонида Круглова. Его представит зеленоградец Владимир Филиппов, главный оператор проекта. Он поделится опытом съёмок и работы с различными видами фототехники в сложных экспедиционных условиях и ответит на вопросы зрителей.
Владимир Филиппов — профессиональный пилот, фотограф, основатель студии технологий воздушных съемок TVS.aero, член Русского Географического Общества и участник экспедиций в труднодоступные уголки планеты. О том, как всё начиналось, об особенностях съемки с воздуха, новых открытиях и впечатлениях, о работе с Федором Конюховым и мечте о создании летающей киностудии Владимир Филиппов рассказал корреспонденту Zelenograd.ru Марине Федяковой.
Можно сказать, что это новый тип документального кино. Это приключенческий фильм, здесь съемочная группа сама непосредственно участвует во всех путешествиях. Мы постарались передать в фильме те эмоции, которые испытывали сами.
Мы снимали его с 2015 года, а весь 2018 ушел на монтаж. Сначала планировали снять все за один год, хотя понятно было, что это амбициозный проект. Покрыть всю страну очень сложно, и при ограниченном бюджете растягивать съемки на несколько лет было проблематично. Леонид выиграл грант Русского географического общества, ему одобрили эту экспедицию, но деньги были не очень большие, они не могли покрыть все расходы.
И вот, наконец, 23 февраля мы презентуем наш фильм в Москве, хотя маленькие премьеры уже прошли по некоторым городам Сибири. Интереса к проекту было много — даже в небольших городах залы были набиты до отказа, и люди стояли в проходах.
Хоть тяга к путешествиям, может быть, свойственна и не всем, но, по опыту, приключения всё равно интересны большинству. Приключения — это всегда тайна. Россия пока еще имеет очень неплохой потенциал разных тайн, а Север — на мой взгляд, больше всего. Он хранит немало загадок, в том числе, о потерянных экспедициях.
Сейчас подписан договор с сетью «КАРО Фильм», и наша работа пойдёт в прокат, в основном по городам-миллионникам. В Зеленограде мы решили пойти своим путем и договорились о показе с нашим Культурным центром. Поэтому после официальной премьеры в Москве, на следующий день, в воскресенье 24 февраля в 16:00, фильм будет показан у нас в КЦ.
Мы работаем с Леонидом Кругловым с 2006 года и сняли несколько крупных проектов, включая кругосветное плавание на барке «Седов» по следам Крузенштерна. Спустя некоторое время после перерыва в работе, в 2015 году, мы встретились с ним на Фестивале Русского географического общества в ЦДХ. Я пригласил его на нашу выставку — в тот момент произошел большой скачок в области беспилотных систем, и мы достигли хороших результатов. Леонид в это время вынашивал идею фильма «Великий северный путь» — арктическое путешествие по маршруту Семена Дежнева через всю страну от Карелии до Берингова пролива на Чукотке. Он предложил подумать, хочу ли я в этом поучаствовать. Конечно же, идея мне понравилась, потому что я сам любитель Севера, и сделать такое путешествие — целая история. И мы без долгих обсуждений решили попробовать.
Тут начался кризис и проблемы с бюджетом, и всё затянулось. Но в 2015 году я всё равно начал действовать. В августе с двумя моими партнерами мы привезли сверхлегкий летательный аппарат «паралёт» в заповедные места Архангельской области и сняли Кенозерский национальный парк. Этот видеофрагмент «Пролетая над Кенозерьем» и стал началом будущего фильма. Почитать подробнее об этих съемках можно в моем дневнике «Аэроэкспедиция на русский север».
Когда в процессе съемок разговариваешь с местными жителями, узнаешь очень много нового — того, что в Интернете не узнать. И понимаешь, что сюда надо вернуться и снять еще лучше. Но нет предела совершенству и в этом отношении нужно соблюдать баланс.
Одна из важных идей фильма заключается в том, что мы не просто повторяем маршрут Семёна Дежнева, а повторяем его с разными путешественниками и разными людьми из тех регионов, которые мы проезжали, то есть привязываем эту историю к реальным людям, живущим сейчас. Одним из наших героев стал Фёдор Конюхов.
Можно сказать, что не Фёдор попал в наш проект, а мы присоединились к его путешествию. В тот момент он совершал тренировочный выход, маленькую экспедицию на собаках, со своим полярным исследователем и напарником Виктором Симоновым. Они как раз стартовали из Карелии, из Петрозаводска, и двигались в Архангельскую область. Поэтому получилась очень хорошая привязка — Фёдор Конюхов, как и Семён Дежнев, родом из Поморья.
Меня часто спрашивают: «А что, Фёдор Конюхов действительно вот такой сумасшедший?». Наверно, мы все в определенном роде сумасшедшие — путешественники, одержимые какой-то своей идеей. Я могу сказать, что когда беседуешь долго с этим человеком, понимаешь, что Фёдор — человек очень гармоничный внутренне. Таких людей я не могу считать в чём-то ненормальными. Конечно, достижение рекордов в определенной мере стало его стилем, и мне действительно очень интересно, куда же он заберётся дальше, потому как этот человек обладает уникальными силами.
У меня есть проект создания полноценной летающей киностудии. В идеале, конечно, самый подходящий вариант — это гидросамолёт: самолёт на поплавках либо самолёт-лодка, такие существуют. То есть это самолёт, который максимально подходит под наши задачи съемок на русском Севере, нашей Сибири, где зачастую взлётные площадки найти сложно, или их просто нет, а вот на воду сесть можно. Но это штука дорогая, приличный самолёт стоит порядка 15-20 миллионов, поэтому мы пока в процессе поиска спонсоров под эту идею. Пока обходимся тем, что есть — легкомоторным трехместным самолётом, который мы используем в аэроклубе для ознакомительных полётов.
В этом фильме я реализовал свою идею делать качественные съёмки с самолёта — до этого я снимал с параплана. С самолёта можно достичь необычных результатов, которых нельзя добиться на обычном коптере. В сотрудничестве с Вадимом Штриком, директором Национального фотоархива geophoto.ru, мы впервые применили технологию, которую назвали «супердлинный кадр». Это когда самолет летит порядка 15-20 и больше километров, мы жестко фиксируем камеру, а пилот фиксирует курс, так как малейшие отклонения очень серьезно влияют на съемки. При монтаже производится ускорение кадра в десять раз, и потом всё очень красиво смотрится. Подобные вещи, конечно же, в мировой практике применялись, но у нас я пока такого не видел.
Первый и очень успешный опыт съемок с самолёта:
Так, за время съемок мы пролетели практически всю Архангельскую область. И хоть мы и задумывали меньший километраж, в результате получилось, что мы пролетели к 2018 году 5 600 километров. Перед стартом я не мог себе представить, что я столько пролечу — если разложить в рамках страны, это почти до Владивостока. Мы приземлялись на заранее спланированные аэродромчики. Всего было 16 посадок в разных местах Русского Севера.
Как мы посчитали, в экспедиции мы таскали по 60 килограмм на каждого, то есть всего 120. Это вместе с личными вещами, но их было немного. В основном техника. К примеру, мы использовали гексакоптер ручной постройки, и он летал на очень больших аккумуляторах. Это уже большой вес — конструкция вместе с аккумуляторами и с камерой тянула примерно на 10 килограмм.
Один из самых интересных моментов с точки зрения техники был именно на полюсе холода в Оймяконе в Якутии, когда мы вели съемки при -45 градусах, и, наверно, поставили температурный рекорд. Даже местные коптероводы очень удивлялись — при таких температурах у них коптеры падают.
Тысячи километров труднодоступных мест, преодоленные на разных видах транспорта, десятки часов в воздухе, перепады температур от — 55 до + 35, всевозможные приключения, происходившие за кадром — я буду рад рассказать об этом зрителям, пришедшим на премьеру.
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