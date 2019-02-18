Про фильм

Можно сказать, что это новый тип документального кино. Это приключенческий фильм, здесь съемочная группа сама непосредственно участвует во всех путешествиях. Мы постарались передать в фильме те эмоции, которые испытывали сами.

Мы снимали его с 2015 года, а весь 2018 ушел на монтаж. Сначала планировали снять все за один год, хотя понятно было, что это амбициозный проект. Покрыть всю страну очень сложно, и при ограниченном бюджете растягивать съемки на несколько лет было проблематично. Леонид выиграл грант Русского географического общества, ему одобрили эту экспедицию, но деньги были не очень большие, они не могли покрыть все расходы.

И вот, наконец, 23 февраля мы презентуем наш фильм в Москве, хотя маленькие премьеры уже прошли по некоторым городам Сибири. Интереса к проекту было много — даже в небольших городах залы были набиты до отказа, и люди стояли в проходах.

Хоть тяга к путешествиям, может быть, свойственна и не всем, но, по опыту, приключения всё равно интересны большинству. Приключения — это всегда тайна. Россия пока еще имеет очень неплохой потенциал разных тайн, а Север — на мой взгляд, больше всего. Он хранит немало загадок, в том числе, о потерянных экспедициях.