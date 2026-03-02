Информация о возможном закрытии магазина напротив 15-го микрорайона, рядом с «Детским миром», появилась ещё в январе. Об этом говорили сотрудники, однако официальных комментариев от администрации не было. Сейчас магазин, который работал здесь много лет, окончательно закрыт. По словам бывших сотрудников, персонал распределили по другим точкам сети.

Администрация «Пятёрочки» уверяла, что информация в нашей публикации о планах по закрытию недостоверна, а корреспондент «Зеленоград.ру» незаконно общался с сотрудниками в отсутствие начальства. Однако «недостоверная информация» оказалась суровой реальностью.