Магазин «Пятёрочка» на улице Андреевка может закрыться с 28 февраля 23.01.2026 ZELENOGRAD.RU

О возможном закрытии магазина напротив 15-го микрорайона, рядом с «Детским миром», неоднократно сообщали читатели «Зеленоград.ру». При этом в самом магазине, который работает здесь много лет, никаких объявлений нет: стеллажи заполнены продуктами, сотрудники продолжают выкладывать товар.

Официально подтверждённой информации о закрытии или переезде магазина пока нет. Однако, по словам сотрудников, в середине февраля ожидается последняя поставка товаров, после чего начнётся подготовка к закрытию. Персонал планируют распределить по другим магазинам сети. Что появится на месте привычного для многих жителей магазина, пока неизвестно.

Одной из возможных причин закрытия называют высокую арендную плату. Также, по словам сотрудников, ранее покупатели нередко жаловались на неудобную зону разгрузки: грузовые автомобили при доставке товаров часто перекрывали проезд.

Сейчас «Пятёрочка» продолжает работать в обычном режиме — ежедневно с 8:00 до 22:00.

