Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства продолжится в марте 01.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Вакцинацию организует зеленоградская ветеринарная станция по определенным дням в стационарных и мобильных пунктах на площадках для выгула. Прививочная кампания продолжится до середины октября.

Вот расписание на март:

  • корпус 233 (ОДС): 4 марта c 15 до 17
  • корпус 1004 (ОДС): 5 марта c 15 до 17
  • Георгиевский проспект, 27к2 (офис управляющей компании): 7 марта c 12 до 14
  • корпус 617 (ОДС): 14 марта c 12 до 14
  • корпус 1206А: 15 марта c 12 до 14
  • корпус 107Б: 17 марта c 15 до 17
  • корпус 1431: 18 марта c 14 до 17
  • корпус 919 (ОДС): 19 марта c 15 до 17
  • корпус 2005: 21 марта c 12 до 14
  • корпус 351(пом.управы): 22 марта c 12 до 14
  • корпус 233 (ОДС): 23 марта c 15 до 17
  • корпус 514А (в помещении совета ветеранов): 24 марта c 15 до 17
  • корпус 1529: 25 марта c 14 до 17
  • корпус 1641: 26 марта c 15 до 17
  • корпус 919 (ОДС): 28 марта c 12 до 14
  • корпус 1004 (ОДС): 29 марта c 12 до 14
  • корпус 1820: 31 марта c 15 до 17

Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).

Справки по телефону зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) +7-499-735-09-73

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
