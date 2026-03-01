Вакцинацию организует зеленоградская ветеринарная станция по определенным дням в стационарных и мобильных пунктах на площадках для выгула. Прививочная кампания продолжится до середины октября.
Вот расписание на март:
- корпус 233 (ОДС): 4 марта c 15 до 17
- корпус 1004 (ОДС): 5 марта c 15 до 17
- Георгиевский проспект, 27к2 (офис управляющей компании): 7 марта c 12 до 14
- корпус 617 (ОДС): 14 марта c 12 до 14
- корпус 1206А: 15 марта c 12 до 14
- корпус 107Б: 17 марта c 15 до 17
- корпус 1431: 18 марта c 14 до 17
- корпус 919 (ОДС): 19 марта c 15 до 17
- корпус 2005: 21 марта c 12 до 14
- корпус 351(пом.управы): 22 марта c 12 до 14
- корпус 233 (ОДС): 23 марта c 15 до 17
- корпус 514А (в помещении совета ветеранов): 24 марта c 15 до 17
- корпус 1529: 25 марта c 14 до 17
- корпус 1641: 26 марта c 15 до 17
- корпус 919 (ОДС): 28 марта c 12 до 14
- корпус 1004 (ОДС): 29 марта c 12 до 14
- корпус 1820: 31 марта c 15 до 17
Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).
Справки по телефону зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) +7-499-735-09-73
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Зеленоградское предприятие получит 1,5 миллиарда рублей на разработку аналога американского оборудования для производства чипов Новости
Участникам СВО из Московской области увеличили выплаты в трудной ситуации до 200 тысяч рублей Новости
Итальянский певец Pupo исполнит хит «Gelato al cioccolato» и другие песни — 27 марта на сцене КЦ «Зеленоград» Новости
Продуктовая ярмарка на Яблоневой аллее закрыта «по техническим причинам», откроется ли она вновь — неизвестно Новости
Обильное таяние снега ожидают в московском регионе: что делать с подтоплениями на дорогах и во дворах Новости
На большом экране в Зеленограде повторят показ «Женитьбы» — гоголевской истории про сватовство, которая внезапно оказывается очень современной Новости
С концертом на сцене КЦ «Зеленоград» выступит Борис Прокопьев — известный в городе популяризатор бега, спортивный журналист, писатель и бард Новости
«Ваше здоровье — единое целое»: как клиника «Дали» в Зеленограде заботится о пациентах без стресса и лишних походов по врачам Реклама
«Первый театр» с интерактивным весенним спектаклем для малышей с 10 месяцев приедет в Зеленоград Новости
Как организовать очистку парковок во дворе за один день: алгоритм от председателя дома, у которого получилось Новости