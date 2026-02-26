Пешеходам и дальше придётся «нелегально» гулять по лыжной трассе в Крюково. А если их собьёт лыжник — виноваты могут оказаться они сами 26.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Неработающей или отсутствующей инфраструктурой лыжной трассы за 17-м микрорайоном недовольны и спортсмены, которые тренируются на лыжах зимой и лыжероллерах летом, и горожане, которые здесь гуляют.

Сейчас ситуация выглядит так: городская администрация эксплуатирует незавершённый объект и при этом снимает с себя всякую ответственность за последствия.

Вспоминаем, почему у трассы так и не появилось пешеходных дорожек, и рассказываем, что сейчас отвечает префектура — об удобстве, безопасности и нерешённых проблемах объекта.

Куда делась обещанная сеть пешеходных дорожек

Пешеходные дорожки вне основной лыжероллерной трассы запроектировали ещё в 2019 году — изначально намеревались создать на большой природной территории вдоль реки Горетовки «полноценный парк активного семейного отдыха для массового посещения — продолжительных пеших прогулок, велосипедных прогулок, катания на роликах и самокатах, активного спорта и тихого отдыха».

«Жилищник» заказал проект, в котором, помимо 3-километровой трассы, были предусмотрены еще и пешеходные дорожки из брусчатки, беговые дорожки, спортивные площадки, площадки для отдыха, фонари и удобства для маломобильных горожан. А для спортсменов — стартовая зона, раздевалки, туалеты, модули для подготовки лыж, хранения оборудования, размещения судей, навес для ратрака, велосипедный памп-трек.

Однако когда в 2021 году дошло до строительства трассы, многое из проекта пропало — в том числе все пешеходные и беговые дорожки, площадки для спорта и отдыха. Спортсмены и все остальные жители оказались перед выбором — или совместно пользоваться трассой, что небезопасно, или не приходить сюда вовсе.

«В связи с перераспределением финансирования, для исключения создания помех и травмирования спортсменов данная инфраструктура [пешеходные/беговые дорожки, площадки] не предусмотрена», — рассказывали «Зеленоград.ру» в 2021 году. Как отдельные дорожки для пешеходов способствуют травмированию спортсменов, осталось загадкой. Похоже, дело тогда было всё-таки в нехватке денег.

С тех пор дискуссии о том, как делить трассу и для кого она предназначена, возобновляются каждый год: зимой пешеходы «портят лыжню», а летом столкновения спортсменов на лыжероллерах с гуляющими по трассе просто опасны.

Вопрос о дополнительном строительстве отмененной сети пешеходных дорожек «Зеленоград.ру» не раз задавал городской администрации. «Данные мероприятия не запланированы», — повторили в префектуре недавно свой регулярный ответ.

«Это открытый объект, доступный для жителей города. При входе на трассу размещен стенд с необходимой информацией о правилах поведения на данном объекте», — говорил о проблеме доступа на трассу пешеходов (и даже случайно заезжающих автомобилей) зампрефекта Василий Харпак.

На стенде при этом написано, что на трассе запрещены пешие прогулки, бег, прогулки с собаками, колясками, велосипедами и т. п., а «посетители» трассы несут всю ответственность за собственную безопасность — у лыж и лыжероллеров нет тормозов при скорости движения спортсменов до 50 км/ч.

«Не работает в связи с вандальными действиями»

Ответы о других нерешённые проблемы трассы тоже не радуют: туалет и шлагбаум сломали вандалы, раздевалки закрыты, фонари периодически перестают светить, а кусок трассы продолжает оттаивать из-за теплотрассы под землей.

«Туалет не работает в связи с вандальными действиями неустановленных лиц. Раздевалки открываются на время проведения мероприятий и занятий по лыжным гонкам», — сообщает префектура. О сроках ремонта туалета умалчивается, почему раздевалки не действуют постоянно — тоже непонятно (на лыжероллерной трассе за 7-м микрорайоном они открыты).

Шлагбаум, установленный перед стартом трассы, сейчас не используется и открыт, из-за чего на трассу продолжают заезжать автомобили. Причина — тоже «вандальные действия» неизвестных, как считает префектура. О планах и сроках ремонта ничего не сообщается.

Решить проблему оттаивания участка трассы вблизи 22 микрорайона из-за проходящей под ним теплотрассы планируется летом-осенью 2026 года, обещают в префектуре. Но фонари, которые в январе не работали на дальней петле трассы, по последним данным, уже починили.

