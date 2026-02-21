Воспитанник зеленоградской школы пулевой стрельбы Александр Биткин занял первое место на Первенстве Москвы среди юношей до 17 лет.
Александр учится в 7-м классе и тренируется всего четыре года под руководством Галины Орловской. Суть пулевой стрельбы — в статике: нужно удержать тяжелый пистолет (1,2 кг) и с расстояния 10 метров попасть в «десятку» диаметром всего около сантиметра.
«Саша силён физически: отжимается больше 40 раз, подтягивается 15. Но главное — он умеет абстрагироваться от обстановки и показать на соревнованиях всё, что отработано на тренировках. Всё дело в характере и умении слушать, никаких особых секретов нет», — рассказала «Зеленонград.ру» тренер Галина Орловская.
Сейчас основная цель спортсмена — добиться технического совершенства, закрепиться в юношеской сборной (на фото он с главным тренером сборной России Татьяной Голдобинов) и достойно выступить на Первенстве России и Спартакиаде учащихся в этом году.