Торговый центр на Привокзальной площади в 2024 году признали самостроем, хотя до этого он спокойно работал полтора десятка лет. Суд установил, что торговый центр был построен в полосе отвода железной дороги без необходимых правовых оснований.

Ранее в РЖД сообщали, что снести объект планируется до конца 2025 года. Однако демонтаж здания начался только сейчас и продлится до полутора месяцев. Одно время доступ в заброшенное здание был свободным.