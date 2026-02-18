Торговый центр на Привокзальной площади в 2024 году признали самостроем, хотя до этого он спокойно работал полтора десятка лет. Суд установил, что торговый центр был построен в полосе отвода железной дороги без необходимых правовых оснований.
Ранее в РЖД сообщали, что снести объект планируется до конца 2025 года. Однако демонтаж здания начался только сейчас и продлится до полутора месяцев. Одно время доступ в заброшенное здание был свободным.
Ограждение и бытовки на территории у ТЦ установили ещё в прошлом году. А сейчас рабочие подготовили площадку для заезда техники, разбирают внутренние конструкции и перекрытия. Затем с помощью экскаватора начнут разрушать основные несущие элементы. Здание демонтируют сверху вниз, чтобы обеспечить безопасность и контролируемый процесс сноса. После сноса обломки вывезут самосвалами.
Освобожденную территорию будут использовать для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ-1).