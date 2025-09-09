ТЦ «Арбатский» на Привокзальной площади закрыли в прошлом декабре — суд признал торговый центр, построенный в 2008 году, самостроем. Он находится на земле РЖД без согласия собственника, а участок понадобился для прокладки путей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Когда арендаторы выехали, здание около месяца стояло открытым — зайти в него мог кто угодно. Потом его все-таки огородили металлическими щитами. Сейчас ограждение расширили и внутри появились бытовки, установили камеры видеонаблюдения. Связано ли это со сносом здания или с другими работами на железной дороге, пока неизвестно.

Раньше в РЖД на запрос «Зеленоград.ру» говорили, что снесут ТЦ до конца 2025 года. Спросим в РЖД, когда начнут снос и вернемся с ответом.