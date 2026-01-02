Традиция наряжать ёлку пришла в Россию из Германии и к середине XIX века стала массовой: на ветви вешали бумажные и стеклянные украшения, банты, сладости и закрепляли свечи в держателях. В советское время индустрия быстро реагировала на моду и события — от «Часов» после «Карнавальной ночи» до космической серии 1960-х. Сегодня игрушки производят массово, но интерес к ручным украшениям возвращается.

Например, в музейной коллекции есть серия игрушек, сделанных вручную в конце 1940-х — начале 1950-х из обычных лампочек, каждая раскрашена по-своему.