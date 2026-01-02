На экспозиции показывают игрушки ручной работы и изделия местного производства 1940-1950-х, рассказывают о традициях их изготовления и о том, как дизайн отражал свою эпоху. Также среди экспонатов — каргопольские глиняные игрушки, стеклодувная миниатюра, знакомая многим по сервантам 1990-х.
Традиция наряжать ёлку пришла в Россию из Германии и к середине XIX века стала массовой: на ветви вешали бумажные и стеклянные украшения, банты, сладости и закрепляли свечи в держателях. В советское время индустрия быстро реагировала на моду и события — от «Часов» после «Карнавальной ночи» до космической серии 1960-х. Сегодня игрушки производят массово, но интерес к ручным украшениям возвращается.
Например, в музейной коллекции есть серия игрушек, сделанных вручную в конце 1940-х — начале 1950-х из обычных лампочек, каждая раскрашена по-своему.
Еще одна гордость — послевоенные елочные игрушки местного производства. Предприятие, на котором они производились, прошло путь от Жилинской фабрики елочных украшений, открывшейся в 1935 году, до Крюковской пуговичной фабрики (https://www.zelenograd.ru/story/pugovichka/). Но с 1956 года там перестали делать елочные украшения: вместо этого выпускались уникальные стеклянные прессованные пуговицы.
Также на выставке представлены глиняные игрушки в традиционной технике из Каргополя и стеклодувная миниатюра, которая в 1990-е годы была практически в каждом серванте.
Выставка работает до 15 февраля.
Адрес музея: корпус 360 («Флейта»).
Бесплатные билеты: https://mosmuseum.ru/exhibitions/p/novogodnie-igrushki/
