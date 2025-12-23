Гормост отреагировал через два-три дня и сообщил, что снег и лёд почистили. А обогрев проверили — он в порядке: «Система снегоудаления работает как в ручном, так и в автоматических режимах и готова к эксплуатации в зимний период».

И добавили, что обогрев включат «во время обильных снегопадов», а пока чистят вручную.