Переход у остановки «Панфиловский проспект» посыпали реагентами. «Из-за этого снег превратился в скользкую кашу. Травмоопасно! Почему обогрев не включают?» — написал на портал «Наш город» один из жителей. «Обогрев не включают и вручную не чистят — под снегом лед», — пишет другой житель про переход на улице Гоголя.
Гормост отреагировал через два-три дня и сообщил, что снег и лёд почистили. А обогрев проверили — он в порядке: «Система снегоудаления работает как в ручном, так и в автоматических режимах и готова к эксплуатации в зимний период».
И добавили, что обогрев включат «во время обильных снегопадов», а пока чистят вручную.
