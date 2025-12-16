Cообщать о проблеме жители начали вчера, 15 декабря, после 21 часов в чатах микрорайона и «Жилищника». На 8 часов о холодных батареях поступили десятки сообщений — из корпусов 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Одновременно из некоторых домов того же списка в «Жилищник» жаловались на перегретый полотенцесушитель в ванной — «трещит и обжигающе горячий, так должно быть?»
«МОЭК остановил насосы», «Из центральной диспетчерской ответили, что это аварийное отключение котельной — тепло дадут через сутки, 16 декабря в 22 часа», — делятся соседи результатами звонков в единую диспетчерскую Москвы.
Похоже, отопления не было всю ночь. «Утром было 19 градусов в квартире», «Проснулась от холода», — делятся жители впечатлениями. Около 8:30 начали сообщать, что тепло возвращается.
Сам МОЭК ситуацию пока не комментировал. «Жилищник» о причинах аварии и сроках ее устранения тоже ничего не сообщал. На горячей линии мэра людям советовали звонить в Мосжилинспекцию.
Вчера днем похожее массовое отключение отопления произошло в 12-м микрорайоне, но его, по утверждению МОЭК, устранили за пару часов и квартиры не успели остыть. Представитель МОЭК объяснил «Зеленоград.ру» причину аварии — насосы отключились из-за скачка напряжения, поэтому систему пришлось перезапустить.
МОЭК не уточнил, что именно подразумевается под «скачком напряжения» — перенапряжение, просадка, перекос фаз или кратковременное отключение питания, — и в чьей зоне ответственности была проблема. Также неизвестно, какие средства защиты и резервирования электропитания установлены на ЦТП, чтобы такие сбои не приводили к массовому отключению отопления. Спросим МОЭК и вернемся с ответом.
Обновление материала:
МОЭК прокомментировал наш пост ВКонтакте — тепло у всех должно быть:
«К.1001, 1002, 1003, 1005 от одного ЦТП. Цтп работает штатно. Параметры соответствуют режимной карте и температурному графику. Аварий не зафиксировано. Оборудование исправно. К 1004 подключен напрямую к тепловым сетям по зависимой схеме. Сбоев в работе тепловых сетей не зафиксировано. Попросили коллег вместе с УК все еще раз проверить и провести наладку».