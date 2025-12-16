«МОЭК остановил насосы», «Из центральной диспетчерской ответили, что это аварийное отключение котельной — тепло дадут через сутки, 16 декабря в 22 часа», — делятся соседи результатами звонков в единую диспетчерскую Москвы.

Похоже, отопления не было всю ночь. «Утром было 19 градусов в квартире», «Проснулась от холода», — делятся жители впечатлениями. Около 8:30 начали сообщать, что тепло возвращается.

Сам МОЭК ситуацию пока не комментировал. «Жилищник» о причинах аварии и сроках ее устранения тоже ничего не сообщал. На горячей линии мэра людям советовали звонить в Мосжилинспекцию.