«На улице мороз, замерзаем», пишут в редакцию. О холодных батареях в чат «Жилищника» начали сообщать днем, с 13 часов — из корпусов 1201, 1210, 1212.

К 14 часам дня появился первый ответ: «Вызван МОЭК — не работает отопление от центрального теплового пункта (ЦТП) для корпусов 1201—1213 — всего в 2651 квартирах».

Причина — отключение насосов на ЦТП.

При этом в диспетчерской МОЭК об этой ситуации то ли не знали, то ли не комментировали ее на звонки жителей. «Люди обрывают телефон диспетчерской! Зачем она нужна, если там нет информации?» — возмутилась председатель совета корпуса 1210.

«К вечеру обещают сделать», — поделилась другая жительница информацией из автоматического сообщения.

В 15:21 «Жилищник» сообщил о восстановлении отопления в корпусе 1205. Около 17 часов отопление дали в корпусе 1213, сообщил местный житель. Информации по другим корпусам пока нет, сроки устранения аварии сам «Жилищник» не публиковал. Из некоторых домов (1201, 1206) с утра также пишут об отсутствии или снижении температуры горячей воды.

Новости 12-го микрорайона