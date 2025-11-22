Несколько месяцев живописный пруд в 17-м микрорайоне оставался буквально завален мусором — бутылками, пакетами после пикников, покрышками, пластиковыми стульями и деревянными обломками, которые плавали в воде. Часть береговой зоны превратилась в стихийную свалку: особенно у мостика через Каменку.

Сейчас территорию привели в порядок: «Жилищник» убрал свалку у мостика, очистил берега и вывез крупногабаритный мусор из воды. Эти работы действительно выполнены — пруд выглядит заметно чище.

Однако главная проблема никуда не делась: водоём остаётся бесхозным, у него до сих пор нет балансодержателя. «Жилищник» отвечает только за прилегающую землю — прежде всего беседки для пикников и площадки рядом. Эти зоны, по словам Журавлёва, убирают регулярно.

Остальные территории: дорожки вдоль воды, отдалённые участки, заросшие зоны — обслуживаются в основном по обращениям жителей. Именно из-за этого мусор накапливался месяцами: регламентного обслуживающего органа у пруда нет, а уборки проводятся эпизодически и фактически по инициативе управы.

Сейчас на дамбе и вдоль берегов чисто, но без определения балансодержателя ситуация легко может повториться — особенно летом, когда нагрузка на пруд возрастает.

Ещё одна проблема, на которую жалуются жители, — состояние туалетов под мостом. Формально их два, но пользоваться чаще всего можно только одним. Внутри регулярно бывает грязно; сейчас состояние можно назвать удовлетворительным. Журавлёв сообщил, что вопрос взят на контроль и позже рассмотрят варианты решения.

Почему «Мосводосток» отказался брать Нижнекаменский пруд на баланс — в префектуре пояснить не смогли. Это ключевой вопрос, от которого напрямую зависит будущая чистота и безопасность водоёма. Редакция «Зеленоград.ру» направила официальный запрос и ожидает ответ.

Пока же фактически действует схема: управа обслуживает только берег, а сам пруд остаётся бесхозным — а значит, риски повторного захламления сохраняются.

Чтобы сообщить в управу о необходимости уборки территории района, заполните форму на сайте мэрии https://www.mos.ru/feedback/reception/