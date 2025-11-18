«Жилищник» отвечает только за территорию вокруг пруда — берег, беседки, пикниковые площадки и мостик через Каменку. Но у самого пруда нет балансодержателя. Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в префектуре.

Из-за отсутствия ответственного водоём практически не убирают: «Жилищник» периодически достаёт крупный мусор, до которого может дотянуться с берега. При этом и вокруг пруда убирают плохо: префектура заявляет о ежедневной уборке, но верится в это с трудом — мусор лежит на берегу месяцами. Часть мусора убрали только после нашей публикации (https://t.me/zelenogradru/38465).

Другие зеленоградские водоёмы обслуживает организация «Мосводосток», но принимать на баланс Нижнекаменский пруд она отказалась. Почему — в префектуре не уточнили.

Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в «Мосводосток», чтобы там пояснили причину отказа. Вернёмся с ответом и сделаем Нижнекаменский пруд снова чистым.