О сезонных вирусах, гриппе и профилактике в недавнем интервью рассуждала заместитель главврача зеленоградской больницы по эпидемиологии Ирина Грачёва. Большинство утверждений в интервью оказались ошибочными, некорректными и, мягко говоря, далекими от научных данных — как, например, страшилка про «70% заражённых пассажиров», вынесенная в заголовок.

Но за ними всё же есть рациональное зерно: важно понимать, как не распространять инфекцию среди горожан и коллег.

Мы собрали пять «правил вежливости», которые действительно подтверждены исследованиями и мировыми рекомендациями и помогают снизить риск болезни.

Оставайтесь дома при первых симптомах

Даже лёгкое недомогание может быть заразным: вирус гриппа и ОРВИ передаются за сутки до появления температуры и в первые 3-4 дня болезни — в это время выделяется максимальное количество вирусных частиц.

Не приводите больных детей в детский сад и школу. Даже если «всего чуть насморк». У ребёнка болезнь может пройти легко, но он может заразить одноклассников и педагогов.

Международные и российские санитарные ведомства советуют не посещать работу и школу минимум до снижения температуры и в течение 24 часов после этого. Несколько дней дома — самый действенный способ прервать цепочку заражений.

Ограничьте контакты с уязвимыми людьми

Даже если болезнь протекает легко, для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями она может быть опасной.

Исследования показывают: большинство смертей от гриппа приходится именно на эти группы.

Если ребёнок болен, отложите визит к бабушке — для неё вирус может обернуться пневмонией или осложнением сердца.

Носите маску

Медицинские и респираторные маски снижают передачу вирусов при кашле и чихании.

Исследования показывают: если больной надевает маску, количество вирусных частиц в воздухе вокруг него уменьшается в несколько раз. Маска не заменяет изоляцию, но помогает защитить окружающих, особенно в транспорте, поликлиниках и закрытых помещениях.

Соблюдайте гигиену кашля и рук

Вирусы остаются на поверхностях несколько часов. Поэтому чихайте в локоть или в одноразовую салфетку, после чего сразу мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. Не трогайте лицо и глаза: слизистые — основные «ворота» инфекции. Эта мера — одна из базовых в профилактике респираторных заболеваний.

Вакцинация — лучший способ предотвратить тяжёлое течение

Зеленоградский врач в интервью «клянется и обещает», что «привитой от гриппа никогда не умрёт» — — но таких гарантий медицина не даёт. Однако по данным ВОЗ, вакцина действительно значительно (30-50% в последние годы) снижает риск госпитализации. Грипп ежегодно мутирует, и вакцины обновляются под штаммы текущего сезона.

Прививку стоит делать осенью, пока уровень заболеваемости невысок — кампания по вакцинации идёт до 1 декабря. Это тем более важно на фоне низкого уровня вакцинации в этом году — риск распространения вируса повышается.

