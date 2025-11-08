О сезонных вирусах, гриппе и профилактике в недавнем интервью рассуждала заместитель главврача зеленоградской больницы по эпидемиологии Ирина Грачёва. Большинство утверждений в интервью оказались ошибочными, некорректными и, мягко говоря, далекими от научных данных — как, например, страшилка про «70% заражённых пассажиров», вынесенная в заголовок.
Но за ними всё же есть рациональное зерно: важно понимать, как не распространять инфекцию среди горожан и коллег.
Мы собрали пять «правил вежливости», которые действительно подтверждены исследованиями и мировыми рекомендациями и помогают снизить риск болезни.
Даже лёгкое недомогание может быть заразным: вирус гриппа и ОРВИ передаются за сутки до появления температуры и в первые 3-4 дня болезни — в это время выделяется максимальное количество вирусных частиц.
Не приводите больных детей в детский сад и школу. Даже если «всего чуть насморк». У ребёнка болезнь может пройти легко, но он может заразить одноклассников и педагогов.
Международные и российские санитарные ведомства советуют не посещать работу и школу минимум до снижения температуры и в течение 24 часов после этого. Несколько дней дома — самый действенный способ прервать цепочку заражений.
Даже если болезнь протекает легко, для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями она может быть опасной.
Исследования показывают: большинство смертей от гриппа приходится именно на эти группы.
Если ребёнок болен, отложите визит к бабушке — для неё вирус может обернуться пневмонией или осложнением сердца.
Медицинские и респираторные маски снижают передачу вирусов при кашле и чихании.
Исследования показывают: если больной надевает маску, количество вирусных частиц в воздухе вокруг него уменьшается в несколько раз. Маска не заменяет изоляцию, но помогает защитить окружающих, особенно в транспорте, поликлиниках и закрытых помещениях.
Вирусы остаются на поверхностях несколько часов. Поэтому чихайте в локоть или в одноразовую салфетку, после чего сразу мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. Не трогайте лицо и глаза: слизистые — основные «ворота» инфекции. Эта мера — одна из базовых в профилактике респираторных заболеваний.
Зеленоградский врач в интервью «клянется и обещает», что «привитой от гриппа никогда не умрёт» — — но таких гарантий медицина не даёт. Однако по данным ВОЗ, вакцина действительно значительно (30-50% в последние годы) снижает риск госпитализации. Грипп ежегодно мутирует, и вакцины обновляются под штаммы текущего сезона.
Прививку стоит делать осенью, пока уровень заболеваемости невысок — кампания по вакцинации идёт до 1 декабря. Это тем более важно на фоне низкого уровня вакцинации в этом году — риск распространения вируса повышается.