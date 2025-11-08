О сезонных вирусах, гриппе и профилактике в недавнем интервью рассуждала заместитель главврача зеленоградской больницы по эпидемиологии Ирина Грачёва. Большинство утверждений в интервью оказались ошибочными, некорректными и, мягко говоря, далекими от научных данных — как, например, страшилка про «70% заражённых пассажиров», вынесенная в заголовок.

Но за ними всё же есть рациональное зерно: важно понимать, как не распространять инфекцию среди горожан и коллег.

Мы собрали пять «правил вежливости», которые действительно подтверждены исследованиями и мировыми рекомендациями и помогают снизить риск болезни.