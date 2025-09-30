В ГСК во 2-м Западном проезде снесли более двадцати пристроек, надстроек, навесов, балконов и прочих незаконных дополнительных построек — всего около 500 квадратных местро самостроя.

Разрешений на строительство этих помещений у собственников не было. Кроме того, кровля гаража должна быть технологически рассчитана для надстройки. Проверка самостроя в гаражных комплексах продолжится, сообщили в госинспекции по недвижимости

ГСК арендует землю во 2-м Западном проезде под размещение одноэтажных гаражных боксов. Гаражи там стояли еще с советских времён. Разные пристройки и надстройки появились давно, но по каким-то причинам инспекция по недвижимости обнаружила их только сейчас.

Та же история была с гаражами на Малинской улице, где летом снесли вторые этажи гаражей. В ближайшей области — Андреевке — вообще во множестве стоят двух- и трехэтажные гаражи со всеми удобствами — отоплением, светом и водой. Их почему-то никто не трогает

Но в Москве самострой ищут и сносят. Это могут быть разные постройки — от деревянного сарая в частном секторе до киоска или забора во дворе многоэтажного дома. В инспекции используют разные методы поиска, в частности: камеры видеонаблюдения, спутники, нейросетевые технологии. Два года назад снесли давнюю пристройку и отдельное здание возле 3-го торгового центра. До того — шиномонтаж, автомойку, в 2020 году — целый недостроенный автобусный парк, стоявший на Восточной коммунальной зоне больше десяти лет. «Чистят» от самостроя и промзоны со складами.

В Зеленограде за последние два года снесли больше тысячи объектов самостроя. Но сейчас темп сноса снизился — за первую половину 2025-го нашли чуть меньше двухсот таких объектов. Видимо, скоро несогласованных построек в городе совсем не останется.