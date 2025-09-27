Стоимость вторичного жилья снижается второй месяц подряд. По данным консалтинговой компании SRG, в августе средняя цена квадратного метра в округе уменьшилась на 1,14% и составила 248,9 тыс. рублей. Месяцем ранее снижение составило 1,16%. Быстрее, чем в Зеленограде, жилье подешевело в только в Троицком округе.

Эти показатели зависят от методики подсчета. Например, по данным компании «Инком-Недвижимость» в августе средняя цена квадратного метра составляла в Зеленограде 208 тысяч.

Разница в оценках может быть вызвана разными методиками подсчета. SRG анализирует массивы объявлений на агрегаторах — в реальности многие квартиры будут проданы дешевле. «Инком-Недвижимость» работает с данными Росреестра, поэтому их показатели ближе к ценам реальных сделок.

Получается, в августе цена по объявлениям составляла 248 тысяч рубле за кв.м, а по реальным сделкам — 208 тысяч.