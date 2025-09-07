Резкий рост кадастровой стоимости жилья ожидается в Зеленограде — гораздо больше, чем в Москве. Но налог на имущество вырастет не так сильно и не сразу 07.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Новую кадастровую оценку недвижимости провели в Москве в 2025 году. В среднем по городу стоимость квартир увеличится примерно на 23%, но для Зеленограда — сразу на 52%. Это один из самых резких скачков среди всех округов столицы.

Эксперты объясняют это активным развитием: улучшением транспортной доступности и инфраструктуры. Эти факторы подтянули кадастровые оценки вверх быстрее, чем в среднем по Москве.

У каждой квартиры своя кадастровая стоимость — она формируется не от средних цен по городу, а с учётом рыночных данных по конкретной локации и характеристик объекта — района, дома, площади и других параметров. Поэтому одинаковые по метражу квартиры в разных микрорайонах Зеленограда могут иметь разную кадастровую стоимость и, соответственно, различный размер налога.

Кадастровая стоимость напрямую влияет на налоговую базу, с которой рассчитывается платёж. Для физических лиц он составляет 0,1% от этой базы при стоимости до 10 млн (0,15% при стоимости 10-20 млн, 0,2% — свыше 20 млн).

Но есть вычеты: например, перед расчётом из налоговой базы вычитаются фиксированные метры (для квартиры — 20 кв.м). Кроме того, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории имеют право на льготы — они освобождаются от уплаты налога на один объект каждого вида.

При этом важно учитывать: рост кадастровой стоимости не означает мгновенного увеличения налога. Для большинства квартир действует ограничение — сумма налога не может увеличиться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

Платить повышенный налог мы начнем через два года: новые данные о кадастровой стоимости начнут применяться как налоговая база с 2026 года, а налог за 2026-й год мы оплатим до 1 декабря 2027 года.

