«Наша стратегическая задача, чтобы город ехал, чтобы на дороги Москвы даже в пиковые нагрузки больше 3,5 млн машин в сутки не заезжало. Такую планку стараемся держать уже лет семь. Плюс мы развиваем дорожную сеть. Все вместе это позволяет избежать транспортного коллапса», — сказал мэр.

Он подчеркнул, что в Европе количество машин на душу населения уменьшается, у нас — продолжает расти. Больше всего машин как раз в московской алгомерации: 400 машин на тысячу человек в Москве и 415 в Московской области.

Альтернатива личному автомобилю, по мнению мэра, — общественный транспорт. Сейчас на нем ежедневно ездит 70% москвичей, а к 2030 году планируется довести этот показатель до 75%.

«Наша задача — переместить ещё хотя бы 5?% с личного транспорта на общественный. Это сделает передвижение комфортнее и для личных, и для общественных перевозок», — подчеркнул Собянин.

Столичная борьба с автомобилизацией пришла и в Зеленоград: с июня здесь активно внедряют платные парковки. К октябрю парковка практически на всех крупных улицах станет платной.