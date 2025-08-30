Для строительства нового жилого района изымают гаражи и здания на Заводской улице 30.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Изымается участок с постройками по адресу Заводская, 21А — мэрия издала соответствующее распоряжение. Этот участок между Заводской улицей и железной дорогой раньше принадлежал бетонному заводу, а в 2001 году был сдан в аренду «МММЦ» на 50 лет. На этом месте инвестор будет строить большой жилой комплекс на пять тысяч жителей.

Строения находятся в собственности у «МММЦ» — компания очередь сдаёт их арендаторам. В зданиях находятся склады, автомастерские, мебельные фабрики, утилизация древесины, металлообработка, офисы.

Также город изымает гаражи ГСК «Сокол». Владельцев предупреждали о сносе еще в прошлом году.

Всего для будущего строительства запланирован снос более пятидесяти строений. Компенсацию за изымаемые здания собственнику должен выплатить застройщик жилого комплекса — ООО «СЗ Проксима». Стоимость выкупа имущества на территории будущего ЖК оценивается почти в два миллиарда рублей. Перечень строений под снос — по ссылке. Участок и здания изымаются для государственных нужд для реализации постановления правительства Москвы №1906 о комплексном развитии территории промзоны Малино.

Договор на застройку участка мэрия заключила в прошлом году с частным застройщиком. В течение восьми лет он должен построить жилые и нежилые здания в промзоне Малино вдоль железной дороги, примерно посередине между станциями Крюково и Малино. По проекту, здесь построят 16 жилых домов, из них два 30-этажных дома и два 24-этажных, остальные не ниже девяти этажей. Также предусмотрено строительство торгово-развлекательного центра с бассейном, школы, детского сада, офисных зданий, гаражей, пожарного депо, технопарка.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
сюжет: новый микрорайон в промзоне малино
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
90-летний юбилей отметила жительница Зеленограда Елена Усатикова Новости
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде Реклама
Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» Новости
«Уборка подъездов» отдельной строкой в платежке оказалась дезинформацией «Жилищника» Новости
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру