До конца года планируется снести гаражи в ГСК «Сокол» — они находятся между Заводской улицей и Октябрьской железной дорогой. Это нужно для строительства нового жилого квартала в промзоне Малино. Владельцев просят прийти в управу, чтобы получить денежную компенсацию от застройщика.

В ГСК «Сокол» кирпичные просторные гаражи с погребами, есть охрана. На «Авито» за них просят от 100 тысяч до 3,5 миллионов рублей. Некоторые продавцы честно предупреждают, что боксы скоро снесут. Один из владельцев рассказал «Зеленоград.ру», что о будущем сносе до конца этого года уже знает, поэтому продает недорого.

Территорию промзоны Малино начинают расчищать для строительства большого ЖК — по сути, нового зеленоградского микрорайона с 16 домами на пять тысяч жителей.