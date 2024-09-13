Началась расчистка территории для строительства нового микрорайона 13.09.2024 ZELENOGRAD.RU

До конца года планируется снести гаражи в ГСК «Сокол» — они находятся между Заводской улицей и Октябрьской железной дорогой. Это нужно для строительства нового жилого квартала в промзоне Малино. Владельцев просят прийти в управу, чтобы получить денежную компенсацию от застройщика.

В ГСК «Сокол» кирпичные просторные гаражи с погребами, есть охрана. На «Авито» за них просят от 100 тысяч до 3,5 миллионов рублей. Некоторые продавцы честно предупреждают, что боксы скоро снесут. Один из владельцев рассказал «Зеленоград.ру», что о будущем сносе до конца этого года уже знает, поэтому продает недорого.

Территорию промзоны Малино начинают расчищать для строительства большого ЖК — по сути, нового зеленоградского микрорайона с 16 домами на пять тысяч жителей.

Для строительства запланирован снос более пятидесяти строений. Стоимость выкупа имущества на территории будущего ЖК оценивается почти в два миллиарда рублей. Перечень строений под снос — по ссылке.

Компенсацию за гаражи должно выплатить ООО «СЗ Проксима», а в управе составляют списки владельцев с 16 сентября до 18 октября. Нужно предоставить документы, подтверждающие членство в ГСК «Сокол», и копию паспорта (первый лист и лист с регистрацией). Подробности можно уточнить по телефону 8-499-729-91-71. Управа района Крюково находится в корпусе 1444, приём в кабинете 34 с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45.

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Метки:
жилищное строительство, сюжет: новый микрорайон в промзоне малино
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