Зеленоград оказался в числе округов Москвы, где в июле снизились цены на вторичное жилье. Стоимость квадратного метра уменьшилась на 1,16%, до 249 тысяч рублей, сообщает «РБК Недвижимость».
Отдельно уточняется, что данные рассчитаны на основе объявлений о продаже и обработаны с применением алгоритмов машинного обучения. Благодаря этому станет возможно получать более детализированную статистику по каждому из московских округов — в том числе и по Зеленограду.
Однако другие эксперты считают иначе: по данным аналитиков компании «Инком-Недвижимость», средняя цена 1 кв. м в июле составила 208 тысяч рублей. Чем вызвана такая разница в оценках — более 40 тысяч рублей — непонятно.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости