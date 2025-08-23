Зеленоград оказался в числе округов Москвы, где в июле снизились цены на вторичное жилье. Стоимость квадратного метра уменьшилась на 1,16%, до 249 тысяч рублей, сообщает «РБК Недвижимость».

Отдельно уточняется, что данные рассчитаны на основе объявлений о продаже и обработаны с применением алгоритмов машинного обучения. Благодаря этому станет возможно получать более детализированную статистику по каждому из московских округов — в том числе и по Зеленограду.

Однако другие эксперты считают иначе: по данным аналитиков компании «Инком-Недвижимость», средняя цена 1 кв. м в июле составила 208 тысяч рублей. Чем вызвана такая разница в оценках — более 40 тысяч рублей — непонятно.