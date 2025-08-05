Дунь гарантировала организациям или ИП победу в электронных торгах, заранее зная, какие закупки планирует проводить управа. Она передавала информацию «о желаемом ассортименте и характеристиках продукции», обеспечивала подписание универсальных документов и товарных докладных, быстрое подписание актов приемки-передачи товара главой управы и своевременную оплату по ним, говорится в судебных материалах. Например, с 2012, 2013, 2014 годах управа заключила 15 договоров с одной фирмой на поставку полиграфической продукции для разных целей (в том числе для информирования населения). В конце 2016 года Дунь через вотсап потребовала перевести ей сумму в размере 10% от цены этих контрактов, что и было сделано руководством ООО.

Шесть аналогичных эпизодов с требованием взятки за госконтракты произошли в 2018 году. В конце того же года Дунь назначили замглавы управы. В 2019-м снова получила «откат» за обеспечение очередного госконтракта («брошюра по информированию жителей о памятниках и достопримечательностях»). Но теперь уже в сговоре с сотрудником управы Алексеем Лебедевым — он занял её прежнюю должность и отвечал за подготовку договоров.