Ольга Дунь, работая специалистом, а затем заместителем главы управы, обеспечивала конкретным организациям заключение контрактов с управой на оказание услуг и проведение мероприятий. За это ей перечисляли 10% от стоимости контракта. Кроме того, управа заключила фиктивные контракты на проведение праздников — их бесплатно отрабатывали клубные сотрудники и воспитанники.
Дунь гарантировала организациям или ИП победу в электронных торгах, заранее зная, какие закупки планирует проводить управа. Она передавала информацию «о желаемом ассортименте и характеристиках продукции», обеспечивала подписание универсальных документов и товарных докладных, быстрое подписание актов приемки-передачи товара главой управы и своевременную оплату по ним, говорится в судебных материалах. Например, с 2012, 2013, 2014 годах управа заключила 15 договоров с одной фирмой на поставку полиграфической продукции для разных целей (в том числе для информирования населения). В конце 2016 года Дунь через вотсап потребовала перевести ей сумму в размере 10% от цены этих контрактов, что и было сделано руководством ООО.
Шесть аналогичных эпизодов с требованием взятки за госконтракты произошли в 2018 году. В конце того же года Дунь назначили замглавы управы. В 2019-м снова получила «откат» за обеспечение очередного госконтракта («брошюра по информированию жителей о памятниках и достопримечательностях»). Но теперь уже в сговоре с сотрудником управы Алексеем Лебедевым — он занял её прежнюю должность и отвечал за подготовку договоров.
Примерно тогда же к махинациям с госконтрактами подключились директор ГБУ «Заря» Игорь Кожухов и менеджер по культурно-массовому досугу ГБУ «Заря» Александр Постников. Следствие считает, что Постников разработал план: управа заключает контракт на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий с номинальными исполнителями. А сами мероприятия проводятся силами сотрудников (руководителей клубных объединений, инструкторов) и воспитанников «Зари», которым за это ничего не платят. Бюджетные деньги, полученные по контрактам, распределяются между участниками преступной группы. Без участия управы осуществить этот план было невозможно — соответственно, всё проходило под контролем Ольги Дунь.
Таким образом провели праздничные мероприятия в парке Победы и возле школ в 1, 2, 4 микрорайонах, связанные с Днем города и президентскими выборами. От имени номинального исполнителя Постников предоставил в управу отчет о проведенных в апреле праздниках — «которые фактически не проводились, а содержали сведения об иных мероприятиях», говорится в уголовном деле. По условиям контракта, над организацией праздника должна была работать режиссерско-постановочная группа, там было прописано праздничное оформление, техническое сопровождение, изготовление афиш, вручение сувениров и прочее — длинный список требований. Как можно понять из судебных материалов, мероприятия были намного скромнее. Официальным подрядчикам говорилось, что от них требуется лишь заключить контракт с управой, и больше ничего не делать — за это им заплатят. В их числе были люди явно без опыта организации праздников — например, ИП, занимающийся ремонтом автомобилей. К проведению праздников привлекались и сотрудницы школ. Одна из них рассказала, что отработала три часа ведущей и получила за это 3-4 тысячи рублей.
Ольга Дунь признала свою вину частично. Да, получала 10% от суммы контракта, но не требовала их — «это была благодарность» от подрядчиков. Деньги приходили на банковскую карту её мужа. Да, понимает, что получение этих денег незаконно, но рассказывать об этом «неприятно, подробности излагать не желает». Что касается денег, полученных наличными от Постникова, то они взяты в долг — в тот момент у сотрудницы управы было два кредита, в том числе ипотечный.
Также Дунь утверждала, что полученные незаконным образом деньги тратила на общественных советников. «Департамент территориальных органов часто ставит задачи, связанные с советниками, эти люди являются помощниками главы управы, совершенно безвозмездно, в управе Матушкино таких сотрудников 151 человек, — приводятся её слова в судебных материалах. — Приходилось часто их собирать в управе по 20-30 человек. Чтобы люди не отказывались сотрудничать, хотелось сделать атмосферу уюта. Полученные денежные средства потратила на накрытие чайного стола, приобретение чая, кофе, печенья, сладостей».
Но эти доводы суд не принял — они опровергались показаниями свидетелей и письменными документами. В частности, представительница фирмы, с которой управа заключила несколько контрактов на поставку полиграфии и сувениров, рассказала о том, что сумма «благодарности» за заключение контрактов обговаривалась с Ольгой Дунь заранее.
Дунь признана виновной в нескольких эпизодах мошенничества в составе организованной группы и получения взятки в крупном размере. Её приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Но приговор отсрочили до достижения её ребенком 14-ти лет — это произойдет в 2035 году. Остальные фигуранты дела получили условные сроки и реальные штрафы.
Два года назад зеленоградский районный суд вынес приговор другому бывшему заместителю главы управы района Матушкино — Дмитрию Уварову. Его задержали в 2019 году. По версии следствия, он получил около 2,5 миллионов рублей за попустительство в хищении бюджетных денег. Занимающиеся ремонтом подъездов сотрудники трудоустроили в управляющую компанию подставных лиц («мёртвые души»), а государство начисляло им зарплату. Вместе с Уваровым судили директора ГБУ «Жилищника района Матушкино» Ирину Малюженкову. Замглавы управы приговорили четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Малюженковой дали условный срок.
В 2021 году арестовали замглавы управы района Матушкино Артема Рыбакова, сменившего Уварова и проработавшего на своей должности не больше года. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий, которое привело к хищению полумиллиарда рублей. Эта история не связана с Зеленоградом, а с периодом работы чиновника в Подмосковье.