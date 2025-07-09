«Сейчас мама-лань с нежностью и трепетом заботится о своём первенце, оберегая его от посторонних глаз, но в ближайшее время он сможет присоединиться к стаду на правах нового члена» — рассказали в экоцентре.

Специалисты центра рассказали, что беременность у европейской лани длится 7,5-8 месяцев, а роды приходятся на май-июнь. Какое-то время после родов самка прячет детёныша, пока он не окрепнет, и только затем приводит его знакомиться со стадом. Самка кормит олененка молоком около 4 месяцев.

В прошлом году в «Доме лани» родились три олененка: два самца и одна самка. Специалисты пока не знают, какого пола детеныш, рожденный в этом году — это станет известно позже.

Вольерный комплекс приглашает всех желающих на экскурсию, и напоминает о правилах поведения: не шуметь, не кормить и не беспокоить животных.

«Дом лани» открыт ежедневно с 10 до 17 часов (выходной — последний понедельник каждого месяца) по адресу: Никольский проезд (за домом 2). Посещение вольерного комплекса бесплатно. Подробности по телефону +7-499-735-64-83.