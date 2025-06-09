Отопление, вода и электричество подорожают с 1 июля 2025 года: от 10 до 23 процентов 09.06.2025 ZELENOGRAD.RU

С 1 июля 2025 года в Москве поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги:

Вода и канализация:

  • холодная вода: с 59,8 до 65,77 рублей за кубометр (+10%)
  • горячая вода: с 272,14 до 312,50 (+15%)
  • водоотведение (канализация): с 45,91 до 51,62 (+12%)

Отопление:

  • для домов, подключенных до тепловых пунктов: с 2569,16 до 2985,37 рублей за гигакалорию (+16%)
  • для домов, подключенных после или на тепловых пунктах: с 3217,19 до 3738,37 за гигакалорию (+16%)

Электричество:

  • одноставочный тариф: с 16, 15 до 7,16 рубля за киловатт-час (+16%)
  • тариф «день-ночь»: днем — с 7,45 до 8,60 (+15%), ночью — с 3,02 до 3,71 (+23%)
  • тариф по зонам суток: пик — с 8,95 до 10,23 (+14%), полупик — с 6,15 до 7,16 (+16%), ночь — с 3,02 до 3,71 (+23%)

Вывоз мусора: с 7,34 до 8,43 рубля за квадратный метр площади квартиры (+15%)

Льготы и субсидии на оплату «коммуналки» сохраняются.

Предыдущий рост этих тарифов на ЖКУ был в июле прошлого года. Тогда холодная вода подорожала на 17%, ночной тариф на электричество — на 15%, отопление — на 10%. Уже в конце 2024 года мэрия выпустила приказы с новыми ценами с 1 июля 2025-го.

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Метки:
отопление, горячая вода, коммунальные платежи, тарифы на жку, квартплата, электричество, водоснабжение
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