Расчет стоимости вывоза мусор от площади квартиры пытались оспорить в суде. Ничего не получилось 06.02.2025 ZELENOGRAD.RU

За вывоз отходов из уличных контейнеров мы ежемесячно платим из расчета 8,43 рубля за квадратный метр жилой площади. Количество живущих в квартире при этом не имеет значения, хотя больше народу, тем больше и мусора. Законность этих норм и расчетов пыталась оспорить российская гражданка, но суд не удовлетворил иск. Рассказываем, почему эти спорные нормы суд счёл вполне законными.

Законность такого расчета пыталась оспорить в Верховном суде РФ жительница Калужской области Людмила Рыженкова. Ей, как собственнице, тоже рассчитывают плату за вывоз мусора, исходя из квадратного метра площади жилого помещения. По её мнению, это экономически необоснованно, ставит её в неравное положение с другими собственниками, у которых зарегистрированы и проживают в квартирах более одного человека. Норматив накопления отходов зависит от их объема и массы, которые образуются в единицу времени, полагает истица. Следовательно, рассчитывать его надо, исходя из количества проживающих. А какая-либо причинно-следственная связь между площадью жилья и количеством накопленных там отходов отсутствует.

Фактически, общие правила расчета платы за вывоз мусора утверждены постановлением правительства РФ №1390 — Рыженкова просила признать определенный пункт этого постановления недействующим. Ответчиком от правительства выступало министерство природных ресурсов и экологии. В итоге суд отказал в иске, поскольку в оспариваемый документ позволяет рассчитывать плату за вывоз мусор двумя способами: исходя из объема или веса на 1 квадратный метр жилой площади или на 1 человека постоянно и временно проживающего в жилом помещении. Как именно рассчитывать — по количеству людей или по квадратным метрам, определяют регионы (органы исполнительной власти). В случае Москвы — мэрия. Вероятно, изменения методики расчета следует требовать у местных властей.

Кроме того, существует позиция Конституционного суда РФ по поводу расчета платы за вывоз мусора, основанный на общей площади жилого помещения. Такой способ «учитывает специфику данной коммунальной услуги, исключающую возможность точного установления как факта, так и объема ее индивидуального потребления», говорится в определении. И призван обеспечить равный подход ко всем собственникам и пользователям жилых помещений многоквартирного дома при исчислении размера соответствующей платы, соблюсти «баланс интересов потребителей и исполнителей» коммунальной услуги по вывозу мусора. Кстати, в том же определении отмечается, что потребитель вправе требовать перерасчета за эту услугу при временном отсутствии в жилом помещении (более пяти полных календарных дней подряд).

В удовлетворении иска собственнице отказали, апелляционная коллегия Верховного суда оставила её жалобу на это решение без движения.

А с 1 июля 2025 года плата за вывоз мусора в Москве вырастет на 15%. Это будет первое резкое подорожание услуги за несколько лет — в прошлом году тариф вырос всего на 0,5%.

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, коммунальные платежи, тарифы на жку, квартплата
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