В продаже сейчас студии и однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные апартаменты с дизайнерским ремонтом. Цены — от 4,8 млн рублей за студию 19 кв. м до 14 млн за трёхкомнатное помещение 65 кв. м. Всего в продаже 53 объекта.

Апартаменты отличаются от квартир юридическим статусом — это коммерческая недвижимость, на которую не распространяется Жилищный кодекс. В них нельзя оформить постоянную регистрацию, коммунальные платежи и налоги выше, зато они часто стоят дешевле, в них проще с перепланировкой и возможностью использовать помещение под офис или отель.