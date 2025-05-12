«Из-за резкого похолодания принято предварительное решение перенести плановые отключения горячей воды. Первые этапы профилактических работ на магистральных тепловых сетях переносят с 13 на 15 мая. Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений — она не превысит десяти дней», сообщил «Жилищник»
Отключать горячую воду со вторника должны были в 14-23 микрорайонах.
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