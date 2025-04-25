Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в районе Савёлки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) за первые три месяца 2025 года увеличилась на 19% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 55 тысяч рублей в месяц.

Аналитики сервиса «НДВ Супермаркет Недвижимости» отмечают, что основной причиной роста цен стало сокращение предложения арендного жилья — количество доступных однокомнатных квартир в аренду сократилось в среднем в два раза, что и спровоцировало повышение ставок.