Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов 09.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Площади на первом этаже дома в МЖК строились для детского сада, но город в лице департамента городского имущества продал их на торгах под «свободное назначение». Жители микрорайона подали в суд, требуя отмены приватизации этих площадей. В итоге выиграли и в первой, и в апелляционной инстанции. Теперь департамент должен аннулировать итоги аукционов.

Помещения площадью 310 и 438 квадратных метров продали в конце 2023 — начале 2024 года за 44 и 43 миллиона рублей. Изначально это было единое пространство, предназначенное для открытия детского сада и яслей, — так было записано в инвестиционном проекта строительства корпуса 533. Инвестконтракт был заключен между правительством Москвы и НП МЖК Зеленоград. После долгих судебных споров между сторонами о распределении долей общей жилой и нежилой площади акт об итогах реализации проекта был подписан и назначение площадей на первом этаже сохранилось. В МЖК, где проживают около четырёх тысяч человек, детского сада нет.

Внезапная продажа площадей стала неожиданностью для жителей и администрации зеленоградского микрорайона. Председатель НП «МЖК Зеленоград» Александр Раптовский ещё восемь лет назад вёл переговоры со школой 1557, чтобы открыть в корпусе 533 детский сад или начальную школу. Администрация школы поддержала эти планы, но в департаменте образования к идее отнеслись без понимания. А в департаменте городского имущества (ДГИ) говорили, что «встроенно-пристроенные помещения не соответствуют современным санитарным и техническим нормам и не могут быть приняты в систему образования города». Поэтому ДГИ решил их приватизировать и выставить на продажу. Хотя действующие санитарные правила СП 2.4.3648-20 допускают, что здания дошкольных образовательных организаций могут быть встроенными в жилые дома, а прогулки в некоторых случаях допустимо проводить на придомовой территории. А раньше мэрия вообще описывала плюсы от размещения детсадов на первых этажах жилых домов и делилась опытом их проектирования. Если уж никак нельзя открыть государственный садик, то можно коммерческий — МЖК предлагали взять площадь в аренду. Тем более, существует столичная программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» — это, в том числе, помещения, в которых инвестор готов открыть частные образовательные заведения. Площади в МЖК вполне вписываются в эту программу.

Обращения в мэрию привели только к получению отписок, и тогда несколько жительниц МЖК подали судебный иск к ДГИ. Дело поступило в суд в декабре 2023 года и начало рассматриваться по существу только в апреле 2024-го. Распоряжения ДГИ о приватизации площадей в корпусе 522 должно быть отменено. Как следствие, должны быть отменены и итоги торгов, аннулированы договоры купли-продажи. Предприниматели, которые купили помещения, ничего там не открыли и не начинали ремонт или какое-то переустройство. ДГИ должен вернуть им деньги, причём с процентами.

В суде адвокат истцов доказала, что действия департамента нарушают ряд законов. В частности, это постановление правительства РФ №1193, где описаны исключительные причины при ликвидации детских садов, федеральный закон № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (статья 13), федеральный закон №178 (статья 30, пункт 3) «О приватизации государственного и муниципального имущества». Так, «объект социальной инфраструктуры для детей» может быть приватизирован (продан), но назначение этого объекта должно сохраняться в течение десяти лет. А в распоряжениях ДГИ, послужившим основанием для продажи площадей, говорилось о сохранении назначения (детсад и ясли) в течение трёх месяцев. Кроме того, в решении суда упоминается ФЗ «Об образовании», статья 43 Конституции РФ и статья 3 Конвенции о правах ребенка. Также учтено, что факт расположения помещений детского сада в жилом доме не противоречит ни проектной документации, ни действующим санитарным нормам.

ДГИ еще может подать кассационную жалобу. В руководстве МЖК считают, что шансов отменить решение суда или направить дело на новое рассмотрение у департамента нет. «Детский сад, пусть и коммерческий, в этом доме обязательно будет, — говорил почти полтора года назад председатель НП «МЖК Зеленоград» Александр Раптовский. — Мы долго ждали — и ещё немного подождём.

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Метки:
детский сад, мжк (микрорайон 5а), Раптовский Александр Владимирович, департамент городского имущества, Корпус 533
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