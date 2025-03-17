Пешеходный переход у остановки «Корпус 1428», к роддому и строящимся апартаментам, сейчас просто «зебра». Светофор появился на днях, пока он в чехле, но скоро заработает. Автомобилисты уже недовольны — считают, что светофоров в Зеленограде слишком много.

Сделать этот переход регулируемым Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планировал в прошлом году, но процесс затянулся. Оборудовать же светофорами все «зебры» на дорогах с четырьмя и более полосами комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре решила ещё в 2020 году из-за участившихся наездов на пешеходов.

Пешеходов здесь хватает: возле перехода на улице Александровка достроено большое здание с апартаментами, слева от него находится роддом, справа фитнес-клуб, прямо — подстанция скорой помощи.

Автомобилисты в чате района бурно возмущаются: «[Достали] эти светофоры и пешеходные переходы через десять метров. Не могут дойти лишние 50 метров до светофора, прогуляться не могут? Всё равно [чудаки] будут бегать через дорогу». Другие местные жители объясняют им: «Там не пропускают пешеходов, постоянно машины носятся и проходить невозможно, надо ждать, пока поток машин проедет».

Кроме того, выезжающие из местного проезда водители смотрят налево, чтобы повернуть, а при повороте не обращают внимания на пешеходный переход.