Старейший зеленоградский фитнес-клуб в Северной промзоне внезапно прекратил работу в середине декабря, абонементы клиентов заморожены. Если сначала в администрации клуба говорили о закрытии «по техническим причинам» и обещали скорое открытие, то теперь просто молчат. Клиенты пытаются вернуть свои деньги через банки, суд, полицию и прокуратуру. В УВД собирают заявления и в перспективе могут завести дело по факту группового мошенничества.

В полицию поступил ряд заявлений граждан по поводу ситуации с «Грин Сити», сейчас проводится проверка, сообщили «Зеленоград.ру» в окружном УВД. Клиенты, отвозившие в полицию свои заявления о возбуждении уголовного дела и общавшиеся с сотрудниками, рассказали, что речь идёт об уголовном деле по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». То есть, часть 2 статьи 159 — максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Некоторым клиентам клуба потраченные на абонементы деньги возвращают банки. Но для возбуждения дела это не имеет значения — юридически не освобождает от потенциальной уголовной ответственности.

Против кого конкретно возбудят уголовное дело, пока не уточняется, но, вероятно, это будет ООО «Гринфит». Люди в основном заключали договор с этой организацией и с индивидуальным предпринимателем Заикиным, но говорят, что этот ИП передал свои обязательства «Гринфиту». При этом в середине января в «Гринфите» сменился гендиректор — вместо Геннадия Тупикина им стал Александр Дмитриев, который до банкротства возглавлял компанию-учредитель клуба ООО «Самсон-Лига».

Кроме того, коллективный иск о нарушении прав потребителей продолжает готовить зеленоградский отдел Роспотребнадзора. Здесь принимают заявления и ряд документов от пострадавших клиентов «Грин Сити». Подробности можно уточнить по телефону: 8-499-736-67-62. Отдел находится по адресу: Зеленоград, Каштановая аллея, 6/1 (возле остановки «Горбольница»).

Фитнес-клуб закрыт из-за долгов, компания-учредитель признана банкротом. Ранее стало известно о переговорах между кредиторами клуба и арбитражным управляющим о дальнейшей судьбе здания. Предприниматель Евгений Елагин, в частности, предложил взять помещение клуба в аренду и погасить коммунальные долги перед «Микроном» за счет продажи новым клиентам краткосрочных абонементов. Пока эти переговоры ничем не закончились. Здание клуба в перспективе выставят на продажу.