Фитнес-клуб в Северной промзоне закрылся в середине декабря, и дальнейшая его судьба пока неизвестна. Клиенты с действующими, но замороженными абонементами пытаются вернуть свои деньги. Сделать это можно через зеленоградский отдел Роспотребнадзора, где готовят коллективный иск о нарушении прав потребителей — но при условии, что наберется определенное число обращений. И быстро.

Компания-учредитель клуба признана банкротом, фактически зданием распоряжается конкурсный управляющий. Но это не значит, что клиенты потеряли деньги за оплаченные наперёд абонементы. Люди в основном заключали договоры с индивидуальным предпринимателем Владимиром Заикиным и ООО «Гринфит» (аффилированы с учредителем). Для коллективного иска нужно не менее 20 заявлений пострадавших в адрес каждого ответчика, рассказали «Зеленоград.ру» в Роспотребнадзоре. В данном случае на одно из них нужное количество обращений набирается, на второе пока нет. Желательно обратиться в окружной отдел Роспотребнадзора до 24 января. Нужен определенный набор документов и их копий, в том числе договор с клубом. Подробности можно уточнить по телефону: 8-499-736-67-62. Отдел находится по адресу: Зеленоград, Каштановая аллея, 6/1 (возле остановки «Горбольница»).

Роспотребнадзор не занимается сбором доказательств, отметили в ведомстве, а помогает восстановить права потребителей и вернуть денежные средства. Если у клиента фитнес-клуба нет на руках договора (а такие случаи есть — вместо договора просто чек), то включить его в коллективный иск не удастся. Но шанс вернуть деньги есть — самостоятельно подать иск в суд.

«Гринсити», в свою очередь, на претензии клиентов отвечает, что клуб не закрылся, а приостановил обслуживание из-за отсутствия электроэнергии. Абонементы заморожены, срок их действия будет продлен соответственно времени простоя. То же администрация клуба отвечает на запросы банков, через которые люди пытаются вернуть деньги. Соответственно, не возвращают.

Электричества в клубе нет из-за долгов учредителя клуба. Ранее стало известно о переговорах между кредиторами клуба и арбитражным управляющим о дальнейшей судьбе здания. Предприниматель Евгений Елагин, в частности, предложил взять помещение клуба в аренду и погасить коммунальные долги перед «Микроном» за счет продажи новым клиентам краткосрочных абонементов.