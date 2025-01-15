«DDX Зеленоград Панфиловский» откроется в корпусе 1841 — это новое здание возле съезда с Крюковской эстакады. Это трёхэтажное здание находится между корпусами 1801А, 1801Б и Панфиловским проспектом. Его достроили ещё прошлой весной, но здание стояло пустым. Возле него устроена парковка на 48 мест.

Открытие запланировано в конце весны. Абонементы начнут продавать в конце месяца, рассказали «Зеленоград.ру» в сети. Тренерский состав пока не сформировался. Бассейна в клубе нет. Клуб будет работать с 6 утра до полуночи.

Сейчас сеть DDХ анонсирует групповые и индивидуальные занятия с тренерами, премиум-оборудование, СПА-зону. Три вида абонементов на месяц — за 1700, 2400 и 2800 рублей. Последний включает в себя, среди прочего, семейный доступ, тренировки, доступ для друзей, анализ состава тела InBody, СПА, доступ в любые клубы сети.

Первый клуб DDX Fitness в Зеленограде работает на площади Юности, в здании бывшего кинотеатра «Электрон».